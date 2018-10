Eduardo Arroz se machuca no coletivo e é desfaque contra o ABC O jogador ofreu uma torção no joelho esquerdo e está entregue ao departamento médico.

O lateral-direito Eduardo Arroz se machucou durante o treinamento coletivo que ocorreu na tarde de ontem (20)e está entregue ao Departamento Médico (DM) da Ponte Preta.



O jogador sofreu uma torção no joelho esquerdo e teve que sair do gramado de maca. Arroz recebeu os cuidados dos médicos Felipe Abreu e Roberto Nishimura logo na seqüência do fato. O atleta realizará nesta sexta-feira uma ressonância a qual dará condições para melhor avaliar a lesão.



Enquanto isso, o atacante Marcelo Soares chegou ao estádio sofrendo de um forte resfriado. O atleta bem que tentou treinar, mas procurou o DM e acabou sendo vetado paraa partida contra o ABC.



Outro desfalque da Macaca para o jogo de sábado é o também atacante Neto. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Paraná e está de fora do próximo compromisso. Danilo Neco deve ficar com a vaga do jogador.





Fonte: Assessoria de Imprensa