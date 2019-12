Prefeita promete curso superior a todos os professores do município

Elpídio Júnior Micarla voltou a falar dos problemas deixados pela administração de Carlos Eduardo.

Citando diversos pedidos que recebeu da população durante a campanha, Micarla voltou a falar sobre os problemas deixados pela administração do ex-prefeito Carlos Eduardo, mais uma vez expondo os dados do levantamento realizado pelos seus auxiliares.Como propostas, Micarla afirmou que a Prefeitura vai se empenhar pela melhoria da Saúde do município, promovendo a instalação e funcionamento das UPAs, irá promover o primeiro processo licitatório para as linhas de ônibus da cidade e, com bastante ênfase, prometeu que todos os professores do município terão curso superior até o fim de sua gestão.“Podem anotar: todo professor do município terá curso superior. A Prefeitura vai pagar a universidade de todos que ainda não forem formados. Todos receberão o benefício”, prometeu Micarla, lembrando que há mais de 120 professores no município nessa condição.*Mais informações em instantes.