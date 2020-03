Garibaldi silencia sobre tentativa de aproximação entre PMDB e governo O senador e o deputado federal Henrique Alves tentam disfarçar a diferença entre os planos políticos que estabeleceram para 2010.

O senador Garibaldi Alves (PMDB) preferiu a estratégia do silêncio para responder às tentativas do deputado federal Henrique Alves (PMDB) de aproximar o PMDB da governadora Wilma de Faria (PSB).



Solicitado a comentar sobre a reunião de ontem (16) entre a governadora os 37 prefeitos que a legenda abriga no Rio Grande do Norte, Garibaldi disse, através de sua assessoria, que “não está falando sobre esse assunto”.



Desde o fim das eleições municipais, quando o PMDB se aproximou mais do PSB, Henrique Alves tem se esforçado para que a parceria, consistente no plano federal, se repita também no estado.



O projeto político do primo, no entanto, colocaria por terra a ideia de Garibaldi Alves de se aliar ao DEM em 2010, apoiando para o governo do estado a senadora Rosalba Ciarlini.



Os dois líderes partidários procuram minimizar as diferenças de projetos políticos para as próximas eleições. Divididos, os prefeitos do PMDB ainda não decidiram quem devem seguir.