Governo tenta injeção de ânimo para empresários contra crise Governo libera incentivos fiscais para empresários.

Empresários e associações do Rio Grande do Norte foram convocados pelo Governo do Estado para assinatura de um “pacto” anti-crise visando coibir demissões nos próximos quatro meses.



Na reunião foram anunciados a abertura de novas vagas para programas governamentais de incentivo a empregos e benefícios para empresários.



Para os empresários, o anúncio de novas concessões do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – Proadi e a flexibilização da data de recolhimento do ICMS são reforços para a manutenção da estabilidade das empresas.



A governadora Wilma de Faria afirmou que todos os investimentos nas áreas do turismo, economia, saúde, assistência social serão mantidos e que está participando de reuniões em Brasília, solicitando recursos previstos no Orçamento Geral da União para o Rio Grande do Norte.



Após os anúncios, as associações e federações do Rio Grande do Norte se comprometeram a promover campanhas promocionais para motivar o comércio e o turismo e evitar que a crise se propague no estado.



* Com informações da Assecom.