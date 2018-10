Exposição retrata a flora potiguar Socorro Evangelista expões cerca de 50 telas retratando flores, frutos e plantas do estado.

'Néctar no Olhar de Socorro Evangelista' é a exposição que será aberta na Galeria Conviv´art do Centro de Convivência da UFRN hoje (18), às 19h. A abertura contará com a participação do Quarteto de Cordas da Universidade.



A exposição ficará aberta ao público até 19/12, com visitação das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.



O conjunto de quadros é composto por 50 obras que retratam a flora potiguar. Plantas, flores e frutos foram pintados em acrílico sobre tela em um trabalho que durou menos de três meses.



Para mostrar os elementos sem comprometer sua relação com o real, a artista se baseou em um trabalho de catalogação científica realizado por Iracema Bezerra, do Departamento de Botânica da UFRN.



"É a primeira vez que trabalho esses elementos. Vi que é preciso voltar o olhar para uma conscientização ambiental. Além disso, quis mostrar a importância da presença de elementos como as flores durante a vida e no momento da morte. Elas fazem parte da nossa cultura. É uma questão social", afirmou Socorro Evangelista, que além de artista é professora do Departamento de Artes da Universidade.



A professora Socorro Evangelista disse, também, que a exposição acaba sendo um trabalho de extensão, uma vez que a união de técnica, arte e ciência é levada ao público.



Pelos trabalhos que já realizou, Socorro Evangelista recebeu medalha de ouro no 1º Salão Nacional de Aracaju em 1982, foi primeiro lugar do Troféu Escultura de João Pessoa em 1993; primeiro lugar nacional em cultura – Troféu Paraíba em 1994 e 1999; primeiro lugar do 1º Salão Regional de Natal em 1995; primeiro lugar em escultura do 1º Salão da Mulher em Natal.