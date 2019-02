Brasil e Paraguai discutem Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, se encontra, nesta quinta-feira (11), com representantes do governo do Paraguai para discutir a renegociação da dívida da construção da hidrelétrica de Itaipu. A proposta do governo paraguaio prevê a transferência de US$ 19 bilhões para o Tesouro dos dois países.Na prática, a proposta indica que o governo do Paraguai pagaria uma parcela de apenas US$ 600 milhões, enquanto o restante seria bancado pelo Brasil. A divisão corresponde ao total de energia consumida desde 1985, quando o governo brasileiro ficou com 97% do total produzido.Lobão garantiu que os recentes acontecimentos com os governos do Equador e do Paraguai não interferirão na estratégia de internacionalização da Eletrobrás. Ele destacou que já existem estudos para construção de hidrelétricas com o Peru e com a Argentina. “As discussões para a construção de seis usinas no Peru e duas na Argentina já estão bem avançadas”, afirmou.

Fonte: Brasil Energia.