Aparecida França critica resolução que a coloca dentro da Câmara Municipal

Ana Paula Aparecida França (foto) será a terceira mulher a entrar na CMN em 2009.

“Os deputados e senadores deveriam ter pensado mais na sociedade”, comentou a ex-secretária municipal de Saúde, que obteve 3.960 votos e ficou em 29º posição entre os mais votados. Como a contagem de votos leva em conta o quociente eleitoral, ela é a 27a. a entrar na Casa, ficando na frente de Assis Oliveira (PR) e Dagô (DEM).Além deles, entram na Câmara professor Joca (PDT) e Rejane Ferreira (PMDB), e continuam no cargo Renato Dantas (PMDB), Fernando Lucena (PT) e Osório Jácome (PSC).A decisão, aprovada nesta madrugada pelo Senado, também recebeu críticas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Ayres Brito. “Me preocupa que alguém possa ser eleito por emenda à Constituição. Sem a voz das urnas, portanto”, declarou, adiantando que o órgão tem dispositivos que prevêem data-limite na mudança do jogo eleitoral até junho.Renato Dantas (PMDB), vereador agora reeleito, tem opinião diferente. “Recebo a notícia com muita alegria. A cidade vai ganhar com o aumento da representatividade”. Sobre o possível aumento nos custos para o município – a PEC não incuiu o artigo 2, que trata do congelamento dos orçamentos das câmaras – o vereador disse que a incorporação dos novos oito parlamentares não significará mais gastos.Atualmente, a Câmara Municipal de Natal recebe por ano cerca de 37 milhões para manter sua infra-estrutura e pagar funcionários. Em 2004, o TSE diminuiu o número de vereadores mas manteve o orçamento, esperando que as câmaras devolvessem a sobra. A maioria, entretanto, preferiu gastar a diferença a restituir os cofres públicos.