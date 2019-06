Madrugada violenta nas cidades do interior do RN Polícia registrou três mortes e duas tentativas em cidades do interior do estado. Dois homens foram detidos e um corpo ainda não foi identificado.

A Polícia Militar registrou três mortes e duas tentativas de homicídio nos municípios do interior do Rio Grande do Norte. Os crimes fora realizados nas cidades de São Gonçalo, Nova Cruz e Mossoró.



O primeiro crime aconteceu as 03h30, na cidade de Nova Cruz. José Adriano Alves Saturnino, 25 anos, foi encontrado pela polícia militar com mais de 20 golpes de faca na residência dele, na Rua Luiz Antonio Barbosa, no bairro de São Judas.



Os policiais solicitaram uma ambulância, mas ao chegar ao local a vitima já tinha falecido.



Foram presos dois suspeitos pelo crime, um homem conhecido pela alcunha de Zé Madalena e o irmão dele.



O segundo crime foi na cidade São Gonçalo do Amarante. Um homem, ainda não idetificado, foi encontrado em um matagal morto a tiros de revolver calibre 38. A polícia encontrou o corpo sem documentos.



A terceira morte foi às 6h, na cidade de Mossoró.



O taxista Pedro Emanoel da Fonseca foi morto a tiros em um ponto de táxi por dois homens que estavam em uma moto e conseguiram fugir do local.



A polícia registrou também duas tentativas de homicídio na cidade de são Gonçalo do Amarante. Um casal foi baleado enquanto estava em um matagal. A polícia não divulgou o nome das vitimas para não atrapalhar as investigações.



Por volta das 2h, o casal estava namorando dentro de um carro no matagal, quando foi abordado por um homem, que realizou três disparos. Um pegou no braço do rapaz e o outro na cabeça da mulher, que foi levada para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.