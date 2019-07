Hermano Morais diz que foi cogitado para ser vice de Micarla

Gabriela Duarte Hermano Morais, sobre a reforma: "À primeira vista, são medidas necessárias para a cidade."

96 FM,

o vereador Hermano Morais (PMDB) falou sobre as chances (cada vez maiores) de o seu partido participar da bancada de sustentação da prefeita Micarla de Sousa (PV).Mesmo sem revelar a futura posição do PMDB, que segundo o vereador sairá nos próximos dias, ele justificou a possível mudança citando “o compromisso do partido com a população de Natal”, "o prejuízo do PMDB nas eleições municipais”, em virtude da decisão unilateral do diretório estadual em apoiar a candidatura de Fátima Bezerra (PT), e até a crise: “temos todos que unir esforços para superar a queda na arrecadação e de investimentos.”O entrevistado também minimizou o fato de ter participado ativamente da oposição a Micarla de Sousa durante a campanha, dizendo que chegou próximo a um entendimento com a pevista, que até ofereceu o cargo de vice ao vereador. A ideia teria sido descartada em prol de uma candidatura própria, encabeçada por ele, para o PMDB.O vereador condicionou o apoio da legenda, que conta com ele e Luiz Carlos na Câmara, à existência de “pontos convergentes” com as propostas da prefeita, com quem se encontra nos próximos dias, e negou que estivesse negociando também cargos na administração. “Mas isso (a participação do partido na prefeitura) pode acontecer”, reconsiderou.Mesmo sem ter ainda tomado conhecimento, o entrevistado elogiou a reforma administrativa da prefeitura, que será votada a partir do dia 20 pelos vereadores. “À primeira vista, são medidas necessárias para a cidade”, e disse que independente da posição do partido, irá votar “a favor de Natal”.Sobre a derrota das eleições municipais, ele se considerou “refeito, firme e forte e pronto para lutas futuras” e disse que, na Câmara, o diretório municipal do PMDB manterá sua autonomia em relação ao diretório estadual.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quinta-feira (15).