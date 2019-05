Rogério Marinho: "Depois que sair do partido, decidirei meu destino"

Fotos: Vlademir Alexandre "Eu acho que 2010 está na porta. Quem pretende disputar tem razão em se preocupar".

Este ano foi bem diferente. Começou de uma maneira e terminou de outra completamente diferente. A mudança de um grupo político de 23 anos foi um fato muito marcante para mim. Mas, além disso, a situação do meu mandato que está no segundo ano começa a obter frutos. Eu ainda estou comemorando muito a notícia que recebemos a semana passada, de que a UFRN recebeu R$ 20 milhões, a partir de uma ação nossa que é a Cidade Digital - um projeto que estamos trabalhando desde o início do ano.Trata-se da implantação de um pólo de tecnologia da informação aqui no nosso estado. Eu tenho um compromisso com a universidade, e as empresas de hardware e software de que durante os quatro anos de mandato, irei direcionar a minha emenda de bancada para a área de tecnologia da informação. Outra coisa que julgo importante e que aconteceu em 2008 foram as duas relatorias que eu tive a oportunidade de conquistar que foi a do Fies, o financiamento do ensino superior, em que nós conseguimos uma modificação muito grande dentro da Lei.Antes o financiamento era de 50%. Nós ampliamos para 100% e introduzimos a figura do fiador solidário que foi uma inovação, pois o estudante de baixa renda tem dificuldade de encontrar um fiador. Além disso, também conseguimos a relatoria da DRU, uma luta que nós iniciamos em 2007. Fizemos a PEC, percorremos 18 estados do país, fazendo palestras e conversamos com vários segmentos empresariais ligados a educação, ONGs, entidades e profissionais da área.Eu fui escolhido pelos meus pares, não foi indicação de A ou de B, e sim uma votação. Normalmente na comissão quando o presidente é escolhido por votação, ele designa o relator. No meu caso foi uma situação ímpar porque como eu estou saindo de um partido sem o apoio dele, e tendo um litígio com o PT que tem a Presidência da Câmara eu tive que ir para o voto e venci.

Claro que eu não posso fugir a questão partidária. Hoje a legislação é muito clara. Eu estou em processo de saída do PSB, então depois que eu sair do partido, terei até setembro para avaliar o meu destino. Eu não vou me precipitar. Eu vou avaliar o cenário e ver qual o melhor caminho a percorrer. Eu acho que 2010 está na porta, e quem pleiteia disputar a eleição está com toda razão de se preocupar. Eu, evidentemente, vou aguardar primeiro a minha definição partidária, para tomar uma decisão.Sim.

Eu prefiro não avaliar o nome de ninguém.

Sim, serei candidato à reeleição e provavelmente não pelo PSB, foi o que eu pedi à Justiça Eleitoral.

O partido foi notificado. Provavelmente após o recesso devemos ter uma decisão.

A governadora é uma pessoa muito experiente (risos).

Foi tudo para trás, morreu!

A educação. Como eu disse no início, era um projeto para 10 ou 20 anos e acabou em um ano e meio. É o que eu mais lamento, mas política é política. A gente paga determinados preços, que aliás, não somos nem nós que pagamos e sim a população.

Quando a governadora Wilma de Faria ganhou o seu segundo mandato, ela me perguntou se eu tinha interesse em participar da administração dela como secretário. Eu a respondi que tinha interesse em ser deputado federal, que era um sonho e eu não abriria mão dessa experiência.Mas eu gostaria de implantar um projeto na área de Educação porque acredito que uma ação nessa área ultrapassa o limite cronológico de um mandato de qualquer governante e que, ao contrário de um produto como um pão, que você coloca em uma linha de montagem de manhã e sai duas horas depois pronto, o homem demora no mínimo 20 anos.Se levarmos em consideração que, da pré-escola até o ensino superior, são 15 anos, então um trabalho para corrigir distorções é demorado. Eu tinha um projeto, que foi ceifado por questão política e eu fiquei muito triste por isso. Na Prefeitura de Natal a situação é a mesma, se a prefeita tem o interesse de corrigir os rumos da educação do município que, claro, inegavelmente tem alcançado êxito na questão estrutural, as escolas que estão bem arrumadas, a merenda de boa qualidade, e o fardamento, o nível escolar, mas isso não é tudo. A qualidade do ensino está muito ruim na esfera municipal.

Não. Nós conversamos sobre a administração como um todo. Eu acho que a gente tem que respeitar o momento que a prefeita está vivendo. Ela foi eleita, então o ônus ou o bônus das decisões são dela. A prefeita tem o direito de fazer todas as escolhas e qualquer uma que ela fizer eu acho que deverá levar em consideração uma série de fatores como esperteza na área, capacidade de elaborar projetos de acordo com o que ela prometeu em praça pública, a capacidade de empreender, e até revolucionar nessa educação.

A deputada Fátima é operosa, combativa, ela tem uma história na luta corporativista e sindical a favor dos professores que é reconhecida por toda sociedade. Além de ter um destaque como coordenadora da bancada do PT na área de Educação. Mas nós pensamos um pouco diferente nessa área e por isso temos alguns pontos de vista que divergem.

Eu não quero entrar nessa seara porque, se eu fizer isso aqui, aí nós vamos entrar em uma área estéril que não me interessa, e não é educação.

Claro que não. Eu não sou vereador e toda vida que há uma interferência de fora no processo causa um curto circuito enorme. É claro que eu torço por Dickson Nasser, mas entre torcer e interferir é uma diferença entre intenção e gesto, né? Eu acho que é uma questão que deve ser decidida por eles. Quem deve ter um grande interesse no pleito é a prefeita que vai administrar e será importante possuir um bom relacionamento com o presidente da Casa.

A eleição na Câmara Federal não é muito diferente da municipal, guardadas as devidas proporções, mas existem dois partidos que do lado do governo são hegemônicos, o PT e o PMDB. Existem dois partidos de oposição muito fortes que são o PSDB e o DEM e uma série de partidos médios e pequenos.Nesses dois anos que eu passei na Casa, a dificuldade que eu sinto, e eu falo aqui como deputado de primeiro mandato, é que quem não pertence a essas agremiações tem muita dificuldade, por exemplo, de ser relator de um projeto muito importante. A não ser que encontre algum atalho, que foi o nosso caso. Nós fomos brigar pela educação, então ficou difícil me vetarem. Mas é uma dificuldade muito grande e a Câmara vem sofrendo muitos ataques da imprensa pela sua omissão, principalmente.Hoje o Judiciário e o Executivo vêm pautando a agenda do Legislativo em função do vácuo e da própria experiência dos nossos líderes. Então é assim. Um colégio de líderes. Eles decidem a pauta, o que vai ser votado e esses se pronunciam, em nome dos demais. Eu acho que uma coisa importante é que o novo presidente tem que introduzir o orçamento impositivo no que tange às emendas individuais.Dizem que a Câmara estabelece um balcão de negócios, mas quem estabelece é o governo. Então se o orçamento fosse impositivo, por exemplo, eu coloquei lá R$ 10 milhões, então o governo seria obrigado a liberar, nos primeiros seis meses, R$ 5 milhões. Estabeleça um critério: Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, e nos outros seis meses liberaria os outros R$ 5 milhões. Então você votaria não porque você é obrigado a votar no governo, senão ele não libera emenda sua. Você vai votar de acordo com a sua consciência, respeito aos seus eleitores e dentro do que previu o seu partido.Eu acho que essa questão precisa ser dirimida e, qualquer que seja o candidato, ele tem que ter esse compromisso, tanto o Temer como o Ciro e os outros candidatos têm colocado esse pensamento para acabar com esse famigerado balcão de negócios. O Legislativo existe também para moderar o Executivo, então se ele não está forte há um desequilíbrio que prejudica as instituições democráticas como um todo. O Judiciário tem legislado em muitos aspectos em que a Câmara é omissa e eu acho que o próximo presidente tem que ser muito firme nesse aspecto que é voltar o Legislativo para o seu devido lugar.

Eu acho que qualquer que seja o presidente da Casa, não será por acordo de lideranças. Não serão os líderes partidários, dentro do universo daquela Casa, que vão impor uma candidatura, claro que é um peso e, considerável, mas na minha opinião, o presidente será aquele que tiver a condição de transigir, exigir, negociar, conversar e escutar o plenário como um todo. Então eu vejo a eleição como indefinida. Apesar de Michel Temer ter hoje o apoio de 11 partidos.

Eu acho que a polêmica se deve a maneira como se coloca essa questão perante a opinião pública. Primeiro se colocou de uma maneira extremamente passional. Ah! Vai aumentar em 7 mil o número de vereadores, mas eu considero que houve um casuísmo, na hora em que deveria ter sido votada até junho.Mas por outro lado houve um casuísmo anterior com o Tribunal legislando e interpretando em nome do Legislativo. A representatividade popular, eu acho que quanto maior ela for, pode ser melhor expressada. Da maneira como está sendo feita pelo senado, não vai significar custos, pelo contrário, significará que as Câmaras que hoje tem 100, vão dividir o seu poder com outras pessoas que estão chegando. Não vai ter acréscimo de recursos.

E nem será, na verdade haverá uma supressão de recursos porque do jeito que veio para Câmara é o seguinte: é você aumentar o número de vereadores e diminuir os recursos. O que o Senado fez foi retirar a questão financeira e manter só a questão da representatividade o que eu acho mais justo.Eu não estou aqui discutindo o mérito se é muito ou se é pouco o que repassam para os legislativos municipais, mas você já viu o Senado ou a Câmara legislar a respeito dos seus próprios custos? Os seus orçamentos que são bilionários? Sabe quanto é o Orçamento da Câmara Federal e do Senado da República? Em torno de R$ 4 bilhões, cada.A economia que estão querendo fazer com as Câmaras de vereadores de todo o Brasil parece que é de R$ 1,2 bilhão. Bastava tirar 15% dos orçamentos de cada Casa. Muitas vezes nesse tipo de situação você termina debilitando os legislativos municipais, reduzindo a sua condição de custeio, claro que em excesso, mas em um número pequeno de municípios tornando esse Legislativo cada vez mais dependente do Executivo.Além disso, há uma cultura de que você andar com um talão do FPM no bolso é lícito, é normal e os vereadores precisam ser capacitados para combater essa prática e evitar que os prefeitos não apliquem corretamente os recursos. Então para que ele seja uma pessoa bem capacitada e cumpra bem o seu papel de fiscal do Executivo e ser um bom representante, ele precisa ter o mínimo de independência.

Para o próximo ano a minha idéia é fazer com que o projeto da Metrópole Digital se transforme em realidade. Em março os jovens do ensino médio farão uma espécie de vestibular em que 1.200 serão selecionados e estes serão submetidos a freqüentar um curso de programador de software de nível médio e ganharão uma bolsa de R$ 161. As empresas que têm interesse na área precisam do que nós vamos oferecer, que é escala de mão-de-obra. Reuniremos entidades e empresas, sempre lucrativas, com interesse na área para fazer um colegiado e escolher um presidente para dar governância ao projeto.