Rosalba comemora instalação de fábrica de cerâmicas no RN Segundo a senadora o prédio para a fábrica já foi construído e só faltavam detalhes burocráticos para o funcionamento.

A senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) informou nesta terça-feira (16) que a empresa catarinense Itagres confirmou nesta semana a instalação de uma fábrica de cerâmicas em Mossoró (RN). A expectativa, informou a senadora, é que a fábrica já esteja produzindo no primeiro semestre do próximo ano.



Rosalba Ciarlini contou que a luta para levar a Itagres para Mossoró começou durante o segundo mandato dela como prefeita daquela cidade. Ela informou que o prédio da fábrica já está inclusive construído e faltavam apenas detalhes burocráticos para que começasse a funcionar.



Esses detalhes, disse Rosalba Ciarlini, foram solucionados esta semana quando a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) liberou recursos do Fundo Constitucional do Nordeste para a compra de equipamentos da fábrica. A senadora informou que esse foi o primeiro empreendimento financiado pela Sudene depois que o órgão foi recriado.



“É uma boa notícia e mostra que valeu a pena lutar, não desistir, mesmo quando houve entraves na Controladoria Geral da União e no Ministério da Integração Regional” disse a senadora.



Rosalba Ciarlini destacou ainda que a fábrica deverá funcionar como atrativo para que se instale na região um pólo cerâmico, que trará outras empresas para Mossoró. Só a fábrica da Itagres gerará cerca de 3.500 empregos diretos ou indiretos na cidade, destacou a senadora.



Aliados



O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), aparteou a senadora para destacar que as dificuldades para instalação da fábrica só foram superadas após entendimento entre os vários órgãos envolvidos na aprovação do projeto.



“Com a tenacidade, a obstinação da senadora Rosalba comemoramos a liberação, por parte da Sudene e do Banco do Nordeste, de recursos para a instalação dessa fábrica que será modelar, localizada em Mossoró”, disse.



Garibaldi ressaltou ainda o papel da Controladoria Geral da União, da Sudene e do Banco do Nordeste como aliados no processo que acabou "convergindo nesse grande investimento em favor do desenvolvimento de Mossoró e do Rio Grande do Norte".



O presidente do senado louvou a atitude da senadora Rosalba Ciarlini e do senador José Agripino (DEM-RN) na luta pela instalação da fábrica e pelo entendimento com os órgãos federais e agradeceu o apoio do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.



“No final, Mossoró foi quem saiu ganhando. O Rio Grande do Norte terá um grande investimento, com a criação de centenas de empregos, que poderão chegar aos milhares com a criação de um pólo cerâmico na região”afirmou.



Também em aparte, o senador Efraim Morais (DEM-PB), parabenizou a bancada do Rio Grande do Norte que conseguiu essa vitória para a região de Mossoró.



* Fonte: Agência Senado