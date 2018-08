Portabilidade chega ao Rio Grande do Norte na próxima semana

Maiara Cruz “A facilidade que os usuários vão ter de manter o número da operadora que quiser.”

, nesta sexta-feira (7).Segundo Lívio Peixoto, a portabilidade vai trazer benefícios para os clientes. “A facilidade que os usuários vão ter de manter o número da operadora que quiser”, afirma.O custo para a mudança de operadora será de R$ 4,00, mas segundo Lívio Peixoto, as operadoras estão cobrindo esse custo.“A portabilidade pode também ser dentro da mesma operadora, no caso da telefonia fixa”, afirma o gerente geral da Anatel. “A mudança não é só por celular, mas também para telefone fixo e não terá que nenhum custo”.Lívio esclarece que a portabilidade vai melhorar a qualidade dos serviços da telefonia que vem diminuindo ao longo do tempo. “Essas mudanças vão obrigar as operadoras a melhorarem o serviço para os clientes, incrementando os serviços, já que haverá um acirramento da concorrência elas farão tudo para cativar o cliente”.O processo de portabilidade vem se estendendo desde o mês passado, a nível nacional e não há limite para mudanças. “Dentro do regulamento, o usuário pode solicitar a mudança quantas vezes quiser”, afirma.Lívio Peixoto também afirma que “vai existir uma dinâmica de troca de operadoras e cabe as elas, oferecer atrativos”.Perguntado como o cliente deve proceder para efetuar as mudanças, Lívio Peixoto orienta: “O usuário deve buscar a prestadora que ele quer ir, dar os dados cadastrais como endereço, número do RG, CPF e solicitar a migração sem precisar ir à operadora antiga".“Após a confirmação dos dados cadastrais, a portabilidade que não houver divergência, a migração vai acontecer”.O gerente geral da Anatel lembra que não existirá portabilidade entre número fixo pra número móvel, ou telefonia móvel para fixa.Ele também esclarece o trabalho da Anatel na portabilidade. “A Anatel vem desenvolvendo a verificação da veracidade das informações e o acompanhamento dos casos de portabilidade”.O processo de digitalização da telefonia no Brasil está sendo trabalhado por fases. “O regulamento da portabilidade está sendo executado a longo prazo. Antes, havia a tarifação por pulso, sendo convertida de pulsos pra minutos ao longo dos anos”.Segundo Lívio, esse processo acontece também na telefonia móvel. “As mudanças de telefonia analógica para a digital”, afirma e acrescenta “o estágio final á a portabilidade da telefonia”.No Rio Grande do Norte alguns usuários ainda utilizam o sistema analógico. “O número é baixo, mas ainda existem. As operadoras são obrigadas a manter o serviço até quando o cliente quiser”.A Anatel disponibiliza o número 0800 33 2001 para esclarecimento de dúvidas. A ligação é gratuita.Confira a entrevista com Lívio Peixoto concedida aodesta sexta-feira (7).