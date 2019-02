Call centers: fim da linha, novas regras

Fotos: Vlademir Alexandre

O Nasemana traz nesta edição as novas regras estabelecidas para os Serviços de Atendimento

ao Consumidor (SACs) ou call centers. Muitas empresas ainda não se adaptaram à estrutura exigida. As multas para quem não se adequar podem chegar à R$ 3 milhões.



1. O que determina as novas regras para os call centers?

O novo decreto assinado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, na última quinta-feira (31), regula os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs), ou call centers, o que deve melhorar consideravelmente o relacionamento entre empresas e clientes.



2. Quais as empresas atingidas pela nova medida?

As regras servem para o atendimento dos setores regulados: energia elétrica, telefonia, televisão por assinatura, planos de saúde, aviação civil, empresas de ônibus, bancos e cartões de crédito fiscalizados pelo Banco Central.



3. Que empresa não está incluída no decreto?

O decreto é específico para as empresas que prestam serviços e exclui aquelas que comercializam produtos, como as farmácias e provedores de internet por não funcionarem através de concessão. Além disso, estão excluídas também as empresas de saneamento básico, coleta de lixo e fornecimento de água.



4. Quais são as novas regras?

A empresa deve garantir logo no primeiro menu eletrônico, e em todas suas subdivisões, o contato direto com o atendente. Ao selecionar a opção de falar e ser ouvido o usuário não pode ter sua ligação finalizada sem que este contato seja efetivado, e o acesso a ele não deve ser condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor. O funcionário do outro lado da linha deve ser capacitado com as habilidades técnicas e procedimentos essenciais a um atendimento de qualidade - em linguagem clara e acessível. E o cliente poderá acompanhar sua demanda a partir de um registro numérico informado durante a ligação, com informações que deverão ser fornecidas em até 72 horas. As solicitações terão que ser respondidas em cinco dias úteis e repetidas ao consumidor sempre que ele solicitar. O pedido de cancelamento de um serviço será imediato e a confirmação também; seja por e-mail, carta ou telefone, conforme o cliente preferir.



5. Qual o motivo dessas mudanças?

O grande número de reclamações que chegava até o Procon foi o principal motivador das mudanças estabelecidas nos Serviços de Atendimento Consumidor (SACs).



6. Os serviços de atendimento ao consumidor tinham bastante uso?

Por causa da descrença dos consumidores nos SACs, as reclamações que chegavam ao Procon eram diretamente para as empresas. As pessoas não chegavam a utilizar os serviços do call centers.



7. Qual empresa é recordista de reclamações?

As campeãs de mau atendimento ao consumidor são as empresas de telefonia móveis e fixas. No Rio Grande do Norte, o primeiro lugar fica com a Nokia, seguida da Credicard e Gradiente.



8. Desde quando as novas medidas estão válidas?

A Comissão de Redação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) elaborou a portaria que regulamenta o Decreto nº 6.523, de 31 de julho, que estabeleceu novas regras para o atendimento dos setores regulados. O decreto está em vigor desde 1º de dezembro de 2008.



9. O que os consumidores reclamavam mais no serviço do SAC?

Dentre os muitos problemas recebidos pelo órgão de defesa do consumidor, a demora para o cancelamento de linhas e a obrigatoriedade de falar com máquinas são as campeãs de reclamações nos SACs.



10. Quanto tempo as pessoas esperavam para ser atendidas?

O tempo de demora vai de acordo com a empresa. Mas boa parte dos consumidores afirma que aguardava em média sete minutos para serem atendidos pelo primeiro atendente.



11. O número de ligações cresceu?

O mês de dezembro normalmente já abrange muitas ligações, por causa das datas comemorativas. Com a validação do decreto, que garante um atendimento mais rápido, o número de consumidores está crescendo.



12. Os call centres já se adequaram à nova lei?

Não só no Rio Grande do Norte, como em todo o Brasil as empresas estão com dificuldades de adaptação às novas regras. Isso devido á dificuldade de mudança comportamental dos atendentes e a reestruturação tecnológica.



13. Como as empresas fizeram essa adaptação?

As empresas que começaram as adaptações estão solicitando mais profissionais, que estão sendo capacitados para atender mediante a nova lei.







14. Quanto tempo as empresas tiveram para se adequar às novas regras?

O decreto que regulamenta o call center entrou em vigor dia primeiro de dezembro, depois de 180 dias de prazo para adequação das empresas.



15. Existem multas para as empresas que descumprirem a nova determinação?

As empresas que estiverem descumprindo as novas regras poderão receber multa entre R$ 200 e R$ 3 milhões. O valor será de acordo com vários fatores, inclusive o tamanho da empresa.



16. O Ministério da Justiça já aplicou multas?

O Ministério da Justiça informou que notificará 50 empresas para que expliquem por que ignoraram a consulta dos Procons, realizada em novembro, sobre o grau de preparação ao cumprimento das normas de funcionamento dos SACs.



17. Quem será responsável pela fiscalização da empresas?

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) será o órgão fiscalizador do cumprimento do decreto. O Idec pretende fazer testes comparativos e pesquisas sobre produtos e serviços.



18. O Procon espera menos reclamações com o novo decreto?

Para o órgão de defesa do consumidor, as novas regras não diminuem a sua responsabilidade. As denúncias continuam podendo ser realizada no Procon. No momento da denúncia os consumidores responderão a um questionários sobre o atendimento nos SACs. Em cada estado, as reclamações de empresas nacionais serão encaminhadas diariamente ao Ministério da Justiça.



19. Onde se podem ter maiores informações sobre as novas regras?

O Ministério da Justiça criou um novo site para apresentar as novas regras junto ao consumidor e as empresas : www.conquistadoconsumidor.com.br.



20. Quem pode ser procurado em caso de mau atendimento?

O cidadão que não receber o atendimento e tratamento adequados poderá denunciar ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), Ministérios Públicos, Procons, Defensorias Públicas e Entidades Civis que representam a área.





*Nasemana consultou Ministério da justiça / Agência Brasil / Procon-RN