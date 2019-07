Deputado afirma que MP concordou com renovação de contrato com anestesiologistas

Júlio Pinheiro Governadora, prefeita, secretários e deputados discutem sobre crise na Saúde.

Momentos antes de entrar para a reunião com a governadora Wilma de Faria, os secretários estadual e municipal de Saúde, além da prefeita Micarla de Sousa (PV) e outros deputados, Leonardo Nogueira informou que a comissão de Saúde da AL já vinha discutindo o tema há muito tempo. Na sexta-feira (9) os deputados estiveram reunidos com membros do MP e, na oportunidade, teria ocorrido o acerto.“O Ministério Público não era favorável à renovação, mas nós tivemos que chegar a um meio termo e eles entenderam que é preciso que os anestesiologistas voltem a trabalhar urgentemente”, disse.No suposto acordo a que teriam chegado os deputados e membros do MP, Leonardo Nogueira disse que deveria ser criada uma comissão permanente com membros do Ministério Público, do município, do Governo do Estado e os próprios deputados para que eles apresentem uma solução durante o período de renovação do contrato.Este contrato, ainda de acordo com Nogueira, poderia ter vigência por três ou quatro meses e, nesse período, seria analisada a possibilidade de se encontrar uma solução melhor do que a renovação do contrato que durou quase 12 anos.Além dos deputados Leonardo Nogueira e Getúlio Rego (DEM), que pertencem à comissão de Saúde, também participam da reunião os deputados Paulo Davim (PV) e Robinson Faria (PMN), presidente da Assembléia.