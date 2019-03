Matrículas para o Projovem Urbano estão abertas Com duração de 18 meses, o curso oferece a conclusão do ensino fundamental, treinamento em informática, formação profissional inicial e atividades de participação cidadã.

As matrículas para o ProJovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) Urbano, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Natal e o Governo Federal, estão abertas. Estão aptos a participar do programa os jovens de 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído o ensino fundamental e que não estejam inscritos em outra modalidade do ProJovem.



Com duração de 18 meses, o curso oferece a conclusão do ensino fundamental, treinamento em informática, formação profissional inicial e atividades de participação cidadã. Aos jovens que cumprem requisitos como freqüência e elaboração de trabalhos é concedido um benefício mensal de R$100.



A finalidade do ProJovem é elevar o grau de escolaridade visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de participação cidadã.



Os documentos necessários no ato da matrícula são obrigatoriamente: RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar e/ou declaração. Os documentos complementares são: título de eleitor, Carteira de Trabalho e certidão de nascimento



Locais de matrícula:



Zona Norte



- Pólo do ProJovem Urbano - Rua Nosso Senhor do Bonfim, 175, Conjunto Santa Catarina - Potengi



- E.M. José de Andrade Frazão - Av. Boa Sorte , S/N Lot. Jardim Progresso - Nossa Senhora da Apresentação



- E.M. Prof. Reginaldo Ferreira Neto - Rua Nova Esperança - Parque dos Coqueiros - Nossa Senhora da Apresentação



- E.M. Profª Iapissara Aguiar de Souza - Rua Ilhéus, S/N-Conj. Panatis Potengi



- E. M. Profª Zuleide Fernandes - Av. Armando Ribeiro Gonçalves, S/N Brasil Novo - Pajuçara



- E.M. João Paulo II - Rua dos Bambelôs, S/N Conjunto Nova Natal



Zona Oeste



- E.M. Estudante Emanuel Bezerra - Rua Mira Mangue, S/N Planalto



- E.M. Profª Almerinda Bezerra Furtado - Rua Ribeira, S/N Guarapes



- E.M. Profª Emília Ramos - Av. Solange Nunes, S/N Cidade Nova



- E.M. Profª Francisca Ferreira da Silva - Av.Ind. João Fco.da Mota,3804 Bom Pastor



- E.M. Prof. Veríssimo de Melo - Av. Rainha do Mar, S/N Felipe Camarão



Zona Sul/Leste



- E.M. João XXIII - Rua dos Pajeús, S/N Dix-Sept Rosado



- E.M. Ulisses de Góis - Rua Pe. Raimundo Brasil, S/N- Nova Descoberta



- E.E. Augusto Severo - Rua Mipibu, 449 - Petrópolis



- E. M. Profª Josefa Botelho - Rua Manoel Congo, 318 - Vila de Ponta Negra