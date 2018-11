Dois homens são executados com características semelhantes Um dos crimes foi cometido no conjunto Santa Catarina, zona Norte de Natal, e o outro em São Gonçalo do Amarante, onde a vítima foi assassinada com mais de 15 tiros.

A polícia registrou neste domingo (23) duas execuções com características semelhantes, embora não tenham aparente relação e tenham sido cometidas em lugares distintos. Os dois corpos chegaram ao Itep no fim da manhã desta segunda-feira (24). Um dos crimes foi cometido no conjunto Santa Catarina, zona Norte de Natal, e o outro em São Gonçalo do Amarante.



No crime de São Gonçalo, Flávio de Lima Bernado, de 26 anos, foi assassinado com mais de 15 tiros, na noite deste domingo. Segundo informações do Instituto Técnico - Cientifico de Polícia (Itep), os familiares da vítima disseram que quatro homens invadiram a casa da família pelas portas da frente e dos fundos.



Todos estavam armados, vestindo roupas da polícia e encapuzados. Assim que viu os acusados, Flávio colocou uma criança nos braços. Neste momento, os executores pediram que ele soltasse o menino caso contrário iriam matar toda a família. Diante disso, a vítima soltou a criança e foi levado para a cozinha da residência.



Enquanto um dos suspeitos mantinha o resto da família sob a mira de uma arma, Flávio foi executado com pelo menos 15 disparos. A polícia ainda não tem a identificação dos acusados. Populares informaram que os quatros homens estavam em dois carros.



A outra execução foi registrada no conjunto Santa Catarina. De acordo com informações prestadas por populares à polícia, Janilson da Cunha Lopes, de 26 anos, estava em frente a sua casa quando um carro passou duas vezes em frente ao local. Depois disso, os assassinos desceram do veículo e efetuaram vários disparos.



Janilson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Catarina, na zona Norte da capital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Seu corpo deu entrada no Itep por volta das 11h desta segunda-feira.



No total, deste a última sexta-feira (21), o Instituto Técnico-Científico contabilizou seis assassinatos só por armas de fogo. Além disso, o morador de rua Cosme Francisco Acioly, de 42 anos, foi morto a pedradas nesta manhã no bairro do Planalto, Zona Oeste de Natal.



A polícia registrou ainda no início da tarde desta segunda-feira um encontro de cadáver na rua Rio Doce, Redinha. O homem sem identificação estava vestindo apenas uma bermuda e foi encontrado boiando no rio.