Juíza detemina que médicos encerrem greve Paralisação, que hoje completa 72 dias, levou o governador em exercício Iberê Ferreira a decretar, no último dia de 2008, estado de calamidade pública no setor hospitalar do RN.

A juíza de plantão Daniela do Nascimento Cosmo, da 9ª Vara Criminal, julgou na tarde deste sábado (3) a ação movida pelo Governo do Estado contra os médicos em greve e determinou que a paralisação deve ser encerrada.



A greve, que completa hoje 72 dias, levou o governador em exercício Iberê Ferreira de Souza a decretar, no dia 31 de dezembro, estado de perigo iminente e de calamidade pública no setor hospitalar público do Rio Grande do Norte.



Além do governador, assinaram o documento os secretários de Saúde, George Antunes de Oliveira, e de Administração, Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior.



O documento lembra do encerramento dos contratos firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e cooperativas médicas, que expiraram no dia 31.



Ainda no início do decreto, o Governo do Estado diz que “apesar de todos os esforços na realização de concurso para provimento de quadros próprios da Sesap, em substituição aos serviços terceirizados e contratos temporários, não foi possível ainda viabilizar o preenchimento dos cargos existentes”.



O documento também cita problemas pontuais das unidades hospitalares do Estado. Os “serviços de pediatria e neonatologia dos hospitais públicos Maria Alice Fernandes e José Pedro Bezerra poderão ser paralisados se não tomadas imediatas providências, ocasionando prejuízos irreparáveis à saúde das crianças do Estado”.



Já “as UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva) dos hospitais Deoclécio Marques de Lucena em Parnamirim e do Hospital José Pedro Bezerra (Santa Catarina), em Natal, poderão ficar sem médicos para assistência aos pacientes graves que necessitem de cuidados especiais”.



E diz ainda “que poderão ser comprometidos os serviços públicos estaduais de cirurgias pediátricas tanto de urgência quanto eletivas, assim como os de traumato-ortopedia dos hospitais Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal e Tarcísio Maia, em Mossoró”.



O decreto vale “enquanto perdurar a situação declarada e ficam disponíveis para atendimento aos serviços necessários da rede hospitalar, todos os bens, serviços e servidores da Administração Pública Direta e Indireta”.



O governador Iberê Ferreira conclui o decreto dizendo que o “secretário de Estado da Saúde Pública fica autorizado a requisitar e contratar, em caráter emergencial, quaisquer serviços e bens de saúde disponíveis, privados ou filantrópicos, com vistas ao restabelecimento da normalidade no atendimento”.