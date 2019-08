RN está fora do grupo de elite do futsal brasileiro Avaliação feita pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão coloca o Rio Grande do Norte em um segundo grupo. A próxima avaliação, 2009.1, será de 1º/12/2008 até 31/05 2009.

O Rio Grande do Norte está fora do grupo de elite do Ranking Técnico Semestral organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Essa classificação é baseada em uma avaliação técnica das federações filiadas.



No grupo de elite, estão Paraná, Goiás, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Pernambuco e o Amazonas.



O Rio Grande do Norte está no segundo grupo ao lado de Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso e Alagoas.



Por fim, o terceiro grupo é formado por Piauí, Rio de Janeiro, Amapá, Maranhão, Acre, Roraima, Espírito Santo, Roraima, Mato Grosso do Sul.



Os critérios para essa avaliação são baseados na eficiência para organizar competições, sediar eventos nacionais, posicionamento de suas equipes nos campeonatos da CBFS, inscrições de atletas na entidade, dentre outros critérios.



A próxima avaliação, 2009.1, será de 1º/12/2008 até 31/05 2009.



Fonte: Diário do Nordeste