PRF registra um acidente e um crime ambiental Policiamento prendeu dois homens e apreendeu um caminhão carregado de madeira nativa sem autorização.

A Polícia Rodoviária Federal registrou nesta quinta-feira (22) duas ocorrências no interior do Estado. Foram feitas duas apreensões de veículos e duas prisões, além da apreensão de uma carteira de habilitação.



A primeira foi na BR 304, nas proximidades do Km-110, em Assu. O motorista Antônio Tomaz de Oliveira, 38 anos, conduzia um caminhão GM de placas MYF - 7231 de Natal, que transportava 15 metros cúbicos de madeira nativa (jurema) sem a devida autorização. O caminhão e a madeira foram confiscados e o caminhoneiro responderá por crime ambiental.



O acidente aconteceu na BR 406, no km 86,5, nas proximidades de João Câmara. Foi preso o caminhoneiro Altamir Macena da Costa, 30 anos, por conduzir um caminhão Wolkswagen 23220, de placas MXM – 5366. Ele estava sob efeito de álcool e se envolveu em um acidente. O motorista foi conduzido à delegacia de João Câmara.



De acordo com informações da PRF, as pessoas envolvidas no acidente foram socorridas e conduzidas a um hospital. Não houve mortes.