ITEP: Diretora-geral cria comissão de sindicância para apurar laudos periciais inconclusos

Nesta terça-feira (16), o site do Diário Oficial divulgou a criação de uma Comissão de Sindicância para apurar a denúncia feita pelo perito criminal do Instituto Técnico-Científico de Polícias (ITEP), Paulo Roberto do Vale. A comissão tem o objetivo de apurar, em um prazo de 30 dias, o porquê da grande quantidade de laudos periciais inconclusos do órgão.Para a instauração da comissão, a diretora Cristiane Dantas considerou a grande quantidade de laudos pericias da Coordenadoria de Criminalística do ITEP, além da necessidade de conclusão do serviço. À sindicância cabe ainda,no mesmo prazo de 30 dias, detalhar os fatos denunciados por Roberto do Vale, bem como a sua conduta como perito da Coordenadoria.Os laudos concluídos serão encaminhados à Polícia Judiciária e o Poder Judiciário. Procurados pela equipe do

Nominuto.com

, a diretora-geral e o perito criminal não foram encontrados para mais esclarecimentos. A comissão é presidida pelo assessor jurídico William Pereira da Cruz, Emanoel Varela da Silva, perito criminal e por Elias Guilherme Lino, farmacêutico.