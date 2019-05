Wilma de Faria: “a candidata do DEM ainda não é vencedora” Com esta declaração, a governadora lembra aos adversários que é cedo para cantar vitória.

“Ainda faltam dois anos para a eleição”, declarou a governadora Wilma de Faria em entrevista ao Jornal 96 esta semana. A líder do PSB acredita ter bons nomes no seu grupo e por isso, “a candidata do DEM, ou seja, a senadora Rosalba Ciarlini, “ainda não é vencedora como estão dizendo”, ressalta.



Logo após oficializar o fim da aliança com o PMDB, a governadora admitiu que espera a definição do seu partido para lançar candidatura ao Senado. “Meu nome já está sendo lançado por correligionários, o povo por onde passo demonstra querer, mas eu vou aguardar”.



Wilma citou os nomes de Iberê Ferreira de Souza (PSB), Robinson Faria (PMN), João Maia (PR) e Carlos Eduardo como possíveis pré-candidatos. Os dois primeiros há dias já externam o desejo de disputar o pleito. Nesta manhã de sábado (27), Maia confirmou ao Nominuto.com que é pré-candidato. Já o atual prefeito de Natal continua indefinido.



Mas a governadora mandou um recado: “nós temos nomes que podem mudar essa história (...), lembrem que em 2006 diziam que Garibaldi era um governador de férias e não foi isso que aconteceu”.



Naquele ano, Wilma venceu a eleição para o Governo do Estado contra Garibaldi no 1° e 2° turno.



“A eleição não está definida, o senador precisa saber quem é candidato a governador. A gente tem que esperar o voto do povo que é soberano e falta quase dois anos para o pleito”.



Na opinião de Wilma, o candidato só estará definido após todos apresentarem seus argumentos e “capacidade de luta”. Até julho de 2009, o nome do seu grupo será escolhido.