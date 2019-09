Lei está concedendo 50% de desconto nas mensalidades de universitários carentes de Natal

Vlademir Alexandre Júlio Protásio comemora regulamentação do Proeduc.

Proposto pelo vereador Júlio Protásio (PSB) em meados do ano passado, o projeto que criou o Proeduc era, segundo o próprio parlamentar, o principal objetivo do seu primeiro mandato na Câmara Municipal. A justificativa para a iniciativa foi a grande demanda de estudantes que buscam formas de financiar seus estudos, mas nem sempre conseguem se enquadrar no perfil para o FIES ou ProUni.“Quando fui presidente do DCE da UNP vi como era grande a demanda e, por isso, após ser eleito vereador, promovi três audiências públicas para debater especificamente esse projeto. Estou muito feliz que a lei esteja vigorando”, disse o parlamentar.Até o momento, a UNP e a faculdade Maurício de Nassau aderiram ao programa. A primeira concede 100 bolsas de 50% de desconto em cada curso, com a exceção do curso de Medicina, onde são disponibilizadas 10 bolsas, e a Maurício de Nassau concede 50 bolsas por curso.“Tenho certeza que em breve mais universidades vão aderir ao programa e, na minha opinião, chegaremos a beneficiar em torno de 5 mil jovens”, acredita Júlio Protásio.No entanto, para usufruir dos descontos, os alunos precisam, além de comprovar a renda máxima familiar de quatro salários mínimos, ter cursado todo o ensino médio na rede pública estadual ou municipal de ensino e residir em Natal.“Sabemos da dificuldade que é fazer uma lei dos vereadores ter efetivamente efeito, por isso estou ainda mais satisfeito com o Proeduc”, comemorou o vereador.