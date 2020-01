Semurb deixou de receber R$ 8 mi por causa de processos emperrados

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazans Bezerra, apresentou, nesta quinta-feira (5), o volume de processos encontrado por ele na Secretaria sem o devido encaminhamento legal e as possíveis medidas para solucionar a situação. Segundo ele, deixaram de entrar nos cofres públicos R$ 8 milhões, referentes às multas estipuladas e processos de licecimento emperrados. O valor corresponde a 80% do orçamento da Secretaria para o exercício de 2009.

Existem cerca de 500 processos de licenciamento de construção de médio e grande porte que tramitam por um período de 3 meses a 4 anos. Também foram constatados mais de 10 mil processos de infração à legislação urbanística e ambiental sem o devido encaminhamento legal.

Essas demandas são de várias ordens como autos de infração, que nunca foram julgados, sem a devida cobrança da multa, podendo ser interpretado como renúncia de receita.

Kalazans anunciou que na primeira semana de março fará uma câmara para agilizar os julgamentos dos processos de infração. Os integrantes dessa câmara receberão capacitação para lidar com os processos.

Caracterizado também como um empecilho no andamento dos processos, alguns funcionários desconhecem como agir diante de processos simples. Por isso, será firmado um convênio de cooperação técnica com instituições públicas para fornecimento de mão de obra especializada para auxiliar o trabalho dos analistas da Secretaria. Assim como um treinamento sistemático com o pessoal que trabalha com os processos de infração em suas diversas fases.

O secretário promete tomar outras medidas para como concurso público, informatização do sistema e a elaboração de propostas de minutas de leis e decretos para a atualização da legislação municipal vigente que trata dos processos de infração na área urbanística e ambiental.

Com as mudanças, Kalazans pretende atingir algumas metas na Semurb. De imediato ele promete resolver, até agosto, os 10 mil processos acumulados e os 500 processos licenciamento pendentes.

O titular da pasta anunciou que o tempo de tramitação de um processo de licenciamento de obras de médio e grande porte, a partir de julho, será de até 60 dias. No caso de pequenas obras (construção de casas residenciais, reformas simples) esse número cai para 24 horas.