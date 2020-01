Rosalba: se eu for candidata vou bater na porta de Micarla

Vlademir Alexandre Rosalba espera contar com o apoio de Micarla em 2010

O apoio do partido. Não é segredo que o Democratas tem como prioridade para as próximas eleições a candidatura de José Agripino ao Senado. No entanto, a senadora ressalta que isso é “natural”, mas não impede que a legenda também tenha uma candidatura ao Executivo.Caso saia candidata, a mossoroense afirma que buscará o apoio da prefeita de Natal. “Eu vou bater, sim, na porta de Micarla”. Durante a campanha, quem acompanhou as andanças da pevista, observou que Rosalba sempre estava ali, do lado.“Eu dei apoio antes mesmo do lançamento da candidatura. Eu tive a oportunidade de receber Micarla na minha casa e dizer a ela que o próprio partido ainda não tinha definido, porque eu sentia que a população de Natal via realmente Micarla como a opção para fazer um trabalho voltado na melhoria da qualidade de vida e mostrar que realmente Natal podia fazer melhor”.Porém, vale ressaltar que assim como Rosalba a então candidata a prefeita de Natal também contou com o apoio “de primeira hora” do presidente da Assembléia Legislativa Robinson Faria (PMN), candidatíssimo ao Governo em 2010 e, o senador José Agripino já disse que gostaria de manter a aliança que elegeu Micarla em Natal. Neste caso, quem terá prioridade.Na edição nº 46 do, que está nas bancas desde a manhã deste sábado, o leitor pode conferir uma entrevista completa com a senadora Rosalba Ciarlini, que responde a todos esses questionamentos.