Souza acredita em grande resultado nos jogos fora do América

David Freire Souza vê bom rendimento do América nos jogos, mas lamenta chances perdidas.

Na avaliação de Souza, houve “erros no geral” da equipe. “Não me refiro a setores, mas sim a algumas finalizações, a uma marcação mais forte, alguns gols de bola parada que sofremos. Coisas que podemos consertar nos treinos”, declarou.Ele disse que ficou “surpreso” com o seu rendimento no jogo contra o Bragantino e contou que foi substituído no segundo tempo por ter sentido o ritmo da partida. “O ritmo do jogo tava forte e senti cansaço”, explicou.Quanto aos dois próximos adversários do América, onde o alvirrubro enfrenta São Caetano e Barueri, em São Paulo, Souza acredita “em um grande resultado nos jogos fora”. “Minha expectativa é que, no mínimo, a gente traga quatro pontos”, comentou. Vale lembrar que o América ainda não venceu jogando fora de casa.O meia alvirrubro destaca a presença e o apoio dos torcedores do América nos jogos. "Só tenho a agradecer a presença deles nas partidas. Isso nos incentiva mais", afirmou. "Eles têm que acreditar", completou.Com relação aos incentivos ofertados a outros clubes da série B, Souza disse que prefere deixar esse assunto "de lado". "Temos que fazer nossa parte dentro do campo com mais determinação e vontade", concluiu.