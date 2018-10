Homem que matou ex-companheira vai a júri dia 2 Luiz Gonzaga Monteiro matou Maria do Socorro Vicente com dois tiros de revólver em 2005.

A Justiça potiguar agendou para o dia 2 de dezembro o júri popular de Luiz Gonzaga Monteiro, réu confesso do assassinato da ex-mulher, Maria do Socorro Vicente, crime ocorrido em 2005. Ele matou a ex-companheiro dentro da casa dela, no bairro de Gramoré, na zona Norte de Natal. O júri será presidido pela juíza Patrícia Gondim Moreira Pereira, da 2ª cara Criminal.



Em interrogatório anterior à Justiça, Luiz Gonzaga admitiu o crime. Em 11 de março de 2007, ele confessou à juíza Maria Socorro Pinto de Oliveira que “é verdadeira a imputação que lhe é feita; que conviveu realmente mais de três anos com a vítima, e deste relacionamento nasceu uma filha, hoje com 3 anos de idade; ocorre que um certo dia tomou conhecimento que estava sendo traído pela vítima, e esse acontecimento gerou uma certa amargura e tristeza no acusado, mas mesmo assim, a vítima insistia em procurá-lo, até que voltou novamente o relacionamento conjugal com a mesma”.



No depoimento, Luiz Gonzaga disse ainda que “não se conformava porque a vítima estava sendo infiel, isto ocorrendo por diversas vezes e, como se não bastasse, ainda trazia dentro das bolsas camisinhas e pomadas usadas na prática sexual, e ainda mostrava ao interrogado como forma de deboche”.



O assassino disse ainda que em janeiro de 2007 comprou um revólver calibre 38 na avenida 4, no Alecrim, pelo valor de R$ 350, arma que foi usada na prática delitiva.



“Na 6ª feira do dia 18/05/2007, o interrogado começou a beber e entrou pela manhã do sábado e estava de posse do revólver, e começou a tomar conhecimento de procedimentos irregulares da vítima, juntando uma coisa com outra, foi até a casa desta, sendo destratado pela vítima, a qual chamou-o de corno, nojento e de estuprador, daí perdeu a cabeça e começou a atirar contra a vítima, não se recordando quantos disparos efetuou, uma vez que estava embriagado, porém, percebeu que a vítima tombou ao chão no momento dos disparos”, diz o texto do processo número 002.07.200523-0.



Após o crime, Luiz Gonzaga não conseguiu fugir porque foi impedido por populares, que acionaram a polícia. Depois de detido, Luiz Gonzaga, machucado (devido a briga com a vítima), foi encaminhado ao hospital Santa Catarina.



Além da filha que teve com Luiz Gonzaga, Maria do Socorro Vicente deixou outras duas filhas adolescentes. A sessão do júri popular está marcada para ter início às 8h, no fórum de Natal.