Comércio aposta suas fichas no fim do ano

Marcelo Queiroz - Sim, esse foi um ano muito bom. Nós conseguimos, no primeiro semestre, ter um crescimento de 15,9%. Foi a melhor performance no Brasil. O Rio Grande do Norte foi o estado em que o comércio mais cresceu. Realmente, foi um ano muito especial pra gente.MQ - Esse número é a média de todos os setores, mas nós podemos destacar os setores automobilístico, de material de construção, de eletroeletrônico e o de confecções, especialmente de roupas e calçados. Esses foram os quatro segmentos que mais tiveram crescimento, mas todos cresceram; uns mais, outros menos.MQ - A crise é real e mundial, todo mundo está vendo. Mas nós aqui no Rio Grande do Norte somos privilegiados porque tivemos um boom imobiliário que gerou segundas residências e aqueceu o comércio. Foram abertos novos supermercados, shoppings e diversos empreendimentos grandes que dinamizaram o comércio. E temos ainda a agricultura, que está na sua safra, contratando muita gente. Isso também gera emprego e renda no comércio. O décimo terceiro vem complementar isso aí. A projeção são de R$ 800 milhões. Muita gente usa o dinheiro para pagar aquelas dívidas que ficaram do início do ano, mas na hora que paga já se habilita novamente para fazer o crédito. E na hora que abre o crédito, vai pro comércio, pro serviço, pra gastar. Então, a gente está acreditando que esse fim de ano será muito bom, não tão bom quanto o do ano passado porque, apesar de tudo, a gente está vivendo uma crise. Mas estamos torcendo para que 2009, mesmo com as dificuldades, pois ninguém pode prever o que vai acontecer, seja um ano muito promissor. Estamos torcendo para que essa crise passe logo e que não afete o Brasil e, principalmente, o Nordeste.MQ - A crise hoje está atingindo a parte de crédito. O crédito diminuiu. Há seis meses, você podia comprar um carro em 90 meses sem dar nenhuma entrada. Hoje, já estão exigindo 20% de entrada e diminuíram o número de parcelas pela metade. O momento pode inibir também investimentos imobiliários. A pessoa que estava para comprar uma casa ou reformar vai esperar o próximo ano pra ver o que vai acontecer. Então, está existindo essa insegurança. Os bancos centrais, os governos, estão todos investindo, ampliando as condições, mas enquanto não for criada essa segurança, enquanto as bolsas não voltarem a funcionar normalmente, vai haver esse medo, a população vai continuar receosa.MQ - A crise é imprevisível. Ninguém sabe o que pode acontecer. O que a gente sabe é que agora, de novembro para dezembro, começaram as contratações provisórias. No ano passado tivemos 4.500 contratações. Para este ano, a projeção é de 6.500. E, geralmente, 30% desse pessoal são efetivados. O que a gente quer é que esse percentual seja mantido, seja contratado. Claro, muita coisa pode mudar, mas nós estamos otimistas.MQ - Nesse exato momento, não. As empresas de comércio se programam para as compras de fim de ano cinco, seis meses antes. Então, elas já fizeram os pedidos às fábricas. E todo mundo também se programou levando em conta o décimo terceiro. Para esse ano, a gente não vê crise. Talvez, o crescimento não seja igual ao do ano passado, que foi muito significativo. Confirmando-se a expectativa em relação à geração de empregos, pelo menos a gente já supera 2007 nesse item.MQ - Na crise, sempre tem alguém que se sobressai. Quando está todo mundo reclamando, tem alguém trabalhando, tendo idéias, tirando proveito do momento. Espero que os empresários daqui vejam isso, que tenham idéias inovadoras, de forma que possam lucrar com essa situação. O segmento turístico é um que pode ganhar muito com isso. Como o dólar está alto, as pessoas vão pensar duas vezes antes de viajar para o exterior. O custo de uma viagem internacional, com passagens e tudo mais, aumentou no mínimo uns 30 a 40%. Com isso, a tendência é que essas pessoas passem a viajar dentro do Brasil, no Nordeste. E Natal é muito atrativa e tem uma rede hoteleira muito boa. A expectativa é que tenhamos aí esse turismo regional irrigando nosso comércio.MQ - O comércio tem procurado trabalhar em parceria com a hotelaria. Aqui mesmo na Federação a gente tem várias parcerias. Estamos sempre interagindo com a Câmara do Turismo, por exemplo, mas não existe nenhuma proposta de como poderíamos trabalhar mais integrados, o que seria muito importante porque o turismo é um dos setores que mais mexe com a economia, tanto com o comércio como com o serviço. E tudo isso resulta em geração de emprego e renda. Basta ver que no mês em que o turismo está fraco o comércio também diminui a venda.MQ - Sempre vemos todo mundo reclamar, em nível nacional, da carga tributária, que é muito alta e que não deixa o empresário respirar. E de fato é, pois representa 40% do PIB. De 100 camisas que uma indústria fabrica, 40 é só para pagar imposto. Em nível nacional, seria isso. Em nível estadual, nós temos conseguido algumas coisas que temos solicitado. No mês passado, num almoço da CDL, a gente conseguiu com que o Governo do Estado aumentasse o limite da microempresa, que vai passar de R$ 1,2 milhão para R$ 1,8 milhão. A medida vai vigorar a partir do início do próximo ano.MQ - Um número maior de empresas vai poder ser enquadrada dentro desse limite, podendo ser considerada como microempresa. Então, elas vão ter menores custos, vão poder produzir mais, empregar mais.MQ - É um incentivo para que mais empresas fiquem agregadas dentro do Simples nesse momento tão difícil que a economia está vivendo. Isso foi um grande ganho. O Rio Grande do Norte é um estado que está abaixo de 1% do PIB nacional, então a obrigação dele, por lei, é de até R$ 1,2 milhão; acima disso é uma decisão política. A governadora teve essa visão empreendedora, fazendo com que o estado, entre os que estão abaixo de 1%, fosse o primeiro a elevar o teto. Tem uma outra iniciativa que vai ser muito importante para o setor. O Sebrae, em parceria com a Fecomercio, está realizando um grande censo do setor empresarial do estado. É um estudo amplo, não só do comércio, mas da indústria, da agricultura. O Sebrae vai fazer esse levantamento em todo estabelecimento que estiver com a porta aberta.MQ - A gente vai ter um perfil de todo setor empresarial. Vai saber quantas empresas existem por cada segmento, quantos empregados têm, qual a cidade que tem um segmento pouco presente e que você pode investir lá, qual segmento já está saturado. Isso vai servir para nortear o empresário nas decisões.MQ: Existe uma expectativa. A gente tem sentido que o Governo do Estado está preocupado. No evento, fizemos solicitações, que não posso dizer quais são, que ainda estão em análise. Ela ficou de reunir sua equipe serão avaliadas por ela e seus auxiliares.MQ - Foram muitas. O importante é que nós conseguimos juntar o nosso pessoal. Tivemos muitas reuniões com os sindicatos, capacitando os sindicatos e dirigentes. Criamos também o Mérito Escolar Fecomercio, um prêmio de incentivo à educação para o jovem do ensino médio. Foram premiados os seis estudantes que mais se destacaram, três de escola pública e três de escola particular, com a bolsa de estudo do Senac e prêmio em dinheiro. A idéia é incentivar esses jovens a estudar mais, a se aplicar, a estudar não só pra passar, mas para aprender, pra no futuro serem bons profissionais. Também em nível nacional a Federação do Comércio, junto com a CNC, criou no Rio de Janeiro uma escola modelo em tempo integral, para onde vão alunos de todos os estados. E aqui no Rio Grande do Norte nós fomos contemplados com cinco alunos. Eles vão para o Rio, com todas as despesas pagas, morar na escola, onde vão estudar duas línguas, além do português, informática, artes. Em resumo, terão uma formação cidadã. O programa visa capacitar esses alunos para que eles se tornem líderes e façam a diferença ao retornar aos seus estados. Também estamos levando a Federação para as cidades do interior, junto com as atividades do Sesc e Senac, oferecendo treinamento e capacitação.