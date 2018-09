STTU interdita parte da Xavier da Silveira Os itinerários dos ônibus que passam no local serão modificados.

Neste sábado (15), a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos de Natal (STTU) informa aos usuários de transporte coletivo da capital e motoristas que, devido implantação da adutora do Jiqui, o cruzamento da Av. Xavier da Silveira com a Bernardo Vieira, estará interditado das 07h às 17.



Os itinerários dos ônibus que passam no local serão modificados. Durante o período de realização da obra, agentes de trânsito da STTU estarão no local orientando as opções de desvios para os motoristas de veículos particulares e o transporte coletivo.



A STTU informa que os números 0800 281 4050 e 156 estão à disposição dos usuários para dúvidas e reclamações.





