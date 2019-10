Três clássicos marcam a quarta rodada do Estadual

O técnico Marcelo Vilar já relacionou os dezoito jogadores que estão concentrados nesta sábado (31), logo após o treino recreativo. As novidades ficam por conta dos atacantes Bibi e Lúcio, que hoje foram regularizados pela CBF. Outro que vai para o jogo é o meia Marcelinho. Por último, Rinaldo vai fazer a sua estreia diante do torcedor americano no Machadão. Confira a relação: Rodolpho, Carlinhos Paulista, Tiago Messias, Adalberto, Berg, Alisson, Diego, Cleisson, Marcelinho, Rinaldo, Fábio Neves, Adriano, Vinícius, Alexandre Henrique, Bibi, Wendes, Kaká e Lúcio.



Alecrim



No coletivo realizado na sexta-feira (30), o técnico Marcelo Vilar praticamente definiu a equipe que entra em campo neste domingo (01) diante do Alecrim, no primeiro clássico natalense da temporada. O mesmo acontecendo com o técnico Erandy Montenegro, do time verde. Os dois vêm de resultados adversos e precisam de recuperação para afastar a crise que ronda. A partida começa às 17h, no Estádio Machadão, com perspectiva de um bom público.O time que começou o treino no CT Abílio Medeiros esteve formado com Rodolpho, Carlinhos Paulista, Tiago Messias, Adalberto e Berg; Alisson, Diego, Cleisson e Marcelinho; Rinaldo e Fábio Neves. O treinador, no entanto, fez algumas moificações no decorrer da movimentação -Lúciocio no lugar de Rinaldo e Kaká na vaga de Diego.Com 100% de aproveitamento, líder isolado da competição com 9 pontos ganhos, o Santa Cruz entra em campo neste domingo, no estádio Iberezão, às 17, diante de sua torcida para tentar manter o excelente início de campeonato em partida válida pela quarta rodada do Estadual. O adversário é o Potiguar de Mossoró, também líder e invicto e com 100% de aproveitamento, mas um jogo a menos.O técnico Maurício Marques não vai poder contar com o volante Robson, um dos destaques da equipe, escalando Odair ao lado de Joelan. O esquema de jogo deve permanecer o mesmo - 3-5-2. Quem está confirmadíssimo é o atacante Jandir, artilheiro do Estadual com três gols, que deve fazer dupla de ataque com Rogério Baiano.O time está definido com Eridelson, Rodrigo Almeida, Geriel e Rafael; Breno, Joelan, Odair, Kel e Fernandes; Rogério Baiano e Jandir.O técnico Miluir Macedo ainda não confirmou o time titular que vai enfrentar o Santa Cruz, neste domingo. O zagueiro Paulão reassume sua vaga entre os titulares após cumprir um jogo de suspensão devido à expulsão sofrida na partida diante do América de Natal, na estréia doo Campeonato Estadual deste ano.Outra mudança pode acontecer na lateral esquerda. O ala Bigu pode assumir em definitivo a posição, já que Flavinho, que estava sendo improvisado, busca espaço no meio-de-campo. Flavinho entrará de início contra o Santa Cruz caso Helinho não tenha condições de jogo, já que sente dores musculares, mas esta resposta só deverá ser dada momentos antes do jogo.Mas a tendência é que a formação seja praticamente a mesma que goleou o Galo do Seridó por 4 a 0, mudando apenas na zaga e na lateral esquerda. Assim o time tem Paulo Renato; Hugo, Paulão, Rummenig e Bigu; Ricardo Lima, Max, Paulinho Assu e Vaninho; Helinho (Flavinho) e Marcelo Dias.



Baraúnas x ABC



O Barúnas tem problemas e a obrigação de vencer o ABC e se recuperar no Campeonato Estadual no clásico que acontece neste domingo (1), no estádio Leoanardo Nogueira, em Mossoró. A partida se caracteriza por ser um duelo de opostos, já que o ABC vem de duas boas vitórias - 4 a 0 no Coríntians e 2 a 1 no ASSU - enquanto o Baru ainda não desencantou.



O treino de ontem pela manhã no Estádio Leonardo Nogueira, o técnico Samuel Cândido alimentava a esperança de poder encontrar a solução para a lateral esquerda de sua equipe, com a volta de Leo Marinho ao setor, mas o atleta voltou a sentir a contusão na coxa direita. Desta forma, ele está vetado pelo Departamento Médico e não enfrenta o alvinegro de Natal amanhã.



Desta forma, o treinador deve voltar a improvisar o volante Célio no setor, que também é disputado pelo jovem Rodrigo. Célio participou da primeira parte do coletivo de sexta-feira (30) e Rodrigo da última.



Com o fim do treinamento físico, Samuel Cândido escalou o time titular para o apronto, com Isaías; Adriano, Índio, Moisés e Célio; Heuber, Everton, Jozicley e Ely Thadeu; Maurício Pantera e Bruno Rangel, que deve começar jogando contra o ABC.



Ao longo da prática, o treinador modificou a formação em três oportunidades. Na primeira parte do treino os titulares venceram por 2 a 0, com gols de Ely Thadeu e Maurício Pantera. Na segunda parte Samuel sacou Célio e colocou Leo Marinho. Outra mudança foi a saída de Jozicley e a entrada de Paulinho, que está recuperado de lesão no joelho esquerdo.



ABC

O elenco alvinegro realizou na tarde desta sexta-feira (30) no estádio Frasqueirão, o penúltimo treino do grupo antes da viagem para Mossoró. O treinador ABCdista, Heriberto da Cunha, comandou um coletivo preparatório com o plantel. Neste sábado pela manhã apenas um treino recreativo, encerrando a preparação para o clássico em Mossoró. O time alvinegro vai em busca de mais três pontos e sua terceira vitória consecutiva, entrando de vez na briga pela liderança do campeonato.

O novida ficou por conta da alteração no sistema técnico da equipe, passando do 4-4-2, que vinha sendo utilizdo nas partidas até agora para o 3-5-2. A mudança se deu para que o zagueiro Gaúcho, já regularizado, possa ser aproveitado no time titular, dando um tranquilidade maior ao sistema de defeaa. Outra novidades foi a escalação de Tales na lateral-esquerda, substituindo Gleidson, que cumprirá suspensão, Rogério e Erandir na contenção e Gabriel, um dos principais destaques do ABC neste início de certame, ao lado de Paulinho Macaíba no ataque, já que Ivan está fora da equipe, pois sentiu o músulo e foi vetado pelo DM do clube.



Como faz sempre nos trabalhos que comanda, o técnico Heriberto da Cunha parou o treino em diversas oportunidades, sempre fazendo o trabalho de correção e orientação no posicionamento dos atletas. Também foram realizadas várias alterações na equipe titular, fazendo com isso que os jogadores possam se adaptar ás situações de jogo e formações. Ele afirmou que só define o time titular pouco antes do jogo começar. No entanto, é bem provável que o ABC entre em campo com Raniere, Cauê, Gáucho e Ben-Hur; Elton, Rogério, Erandy, Marcos Paraná (Ricardinho); Gabriel e Paulinho Macaíba.



Outra boa novidade no ABC é o retorno do meia Rodriguinho. O jogador treinou normalmente e deve ficar á disposição no banco de reservas.



Um incidente acontecido na sexta-feira (30 no coletivo de apronto tirou um pouco da leveza do ambiente do ABC. Os meias Marcos Paraná e Ricardinho, depois de lance mais duro, se estranharam e chegaram a iniciar um começo de briga. A diretoria do clube e comissão técnico classificaram como normal o acontecido, mas mantiveram uma conversa com os dois jogadores.



ASSU x Real Independente, às 17h, no estádio Edgarzão, em Assu, e Coríntians x Macau, às 17h, no estádio Marizão, completam a quarta rodada. O ASSU, que ocupa atualmente a terceira colocação, tem a chance de voltar até a liderança, para isso tem que vencer e torcer pela combinação de alguns resultados.





A arbitragem completa da rodada

A arbitragem para a quarta rodada foi devidida desde quinta-feira pela direção da Coaf. Para o jogo de Mossoró, Baraúnas x ABC, João Alberto Gomes Duarte, auxiliado por Milton Otaviano e Eduardo Linconl Neves, ficando Antônio Rivelino na reserva.





No estádio Iberezão, Santa Cruz x Potiguar-M, Ítalo Medeiros de Azevedo, José da Silva Sobrinho e Aldeilma Luizia. Allan Lopes será o árbitro reserva.



No Edgarzão, para o jogo ASSU x Real Independente, o quarteto mossoroense formado por Francisco Juciê Gomes, auxiliado por Ricardo Balbino e Oziel Gonçalves, com José Valdo Caetano como 4.º árbitro.





Em Caicó, no Marizão, Coríntians x Macau, terá arbitragem de Emanuel Eduardo Marinho, Edson Trajano e João Paulo Medeiros, ficando na reserva Reginaldo Gomes da Silva.



O clássico América x Alecrim, no Machadão, terá Antônio Márcio da Silva, auxiliado por Luiz Carlos Câmara Bezerra e Lorival Cândido das Flores. Na reserva, Andrielly Elkeitt.