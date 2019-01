Rindo à toa: Lula bate novo recorde de aprovação

Fábio Rodrigues Rindo à toda. Lula bate novo recorde de aprovação.

A pesquisa é do Instituto Datafolha e foi divulgada na manhã desta sexta-feira (5). Esta é a maior aprovação de um prersidente desde 1990, de acordo com reportagem da Folha. Nenhum presidente no Brasil desde a redemocratização atingiu esse patamar. O estudo foi realizado entre os dias 25 e 28 de novembro.Segundo o levantamento, o presidente conta com a avaliação positiva da maioria da população em todos os segmentos socioeconômicos e regiões do país. Repetindo a análise da última pesquisa. A diferença é que agora Lula conta com um apoio maior da juventude, os mais escolarizados. O Nordeste segue como principal área de apoio a Lula: 81% o avaliam como ótimo ou bom.O Datafolha ouviu 3.486 brasileiros com mais de 16 anos em todo o país. A margem de erro máxima para os resultados é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.Leia a notícia completa na Folha desta sexta-feira, que já está nas bancas.Fonte: Folha Online