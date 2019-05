Caicó se une para para tornar o Coríntians mais forte em 2009 Prefeito Bibi Costa negou ajuda, mas o povo foi às ruas, e a cidade resolveu mostrar a força do esporte.

O prefeito Bibi Costa, de Caicó, em represália, disse que não ia ajudar o Coríntians no Campeonato Estadual. Parece que o prefeito fez um tremendo gol contra. Inflamadoas e revoltados, os verdadeiros galistas saíram às ruas, bateram portas, se organizaram e agora, parece, é a diretoria do clube que não quer mais a ajuda do prefeito, e nem precisa.



Torcedores, empresários e até políticos se sensibilizaram com a situação difícil do Galo do Seridó, campeão Estadual de 2001 - primeiro campeão estadual na "era moderna" que veio do interior - e resolveram bancar a participação da equipe na temporada de 2009. A empresa Samanaú e os empresários do tradicional supermercado Paulino prometeram ajudar, vários torcedores vão se cotizar para dar uma ajuda mensal, e entraram na corrente para que o Coríntians possa representar bem a cidade. Até o bispo da cidade, Dom Delson Pereira deu declarações sobre a necessidade do clube disputar o campeonato e representar bem o nome da cidade de Caicó.



João Maia, deputado federal, político influente da região, já disse que vai dar sua parcela de contribuição, além dos deputados estaduais Nélter Queiroz e Álvaro Dias. Os canais agora são muitos, e uma situação que parecia desesperadora, agora está sendo virada. Existe ainda a possibilidade de que Marcelo Alecrim, tradicional parceiro do clube e da cidade, patrocinador oficial da equipe na conquista de 2001, também possa voltar a integrar a ala de "sustentação" do clube no certame.



O técnico Baltazar Germano de Aguiar, feliz escolha do diretor de futebol, Raimundo Inácio, o Lobão, baluarte da diretoria em todos os anos, terá agora melhores condições de formar uma equipe e não só lutar contra o rebaixamento, mas fazer muito mais e até prometer alegrias reais aos torcedores do alvinegro. Existe até a promessa real de reativação da Torcida Galo do Seridó, uma das mais animadas e irreverentes de nosso futebol, uma garantia de festa em todos os jogos no Marizão.



O que se comenta na cidade, é que o prefeito Bibi Costa, vendo o "tiro no pé" que deu com a primeira recusa em ajudar o Coríntians, se mexeu, sinalizou com uma ajuda pessoal, atitude que foi rechaçada de pronto pelos torcedores que se manifestaram através dos programas esportivos das rádios da cidade.



"O Galo não está morto, e vai voltar a cantar mais forte em seu terreiro e, prometem alguns, no terreiro dos outros", disse um galista histórico. Um bom sinal, mais um representante forte para melhorar a força do futebol potiguar. Estávamos precisando do Galo.