PMDB se reúne hoje para definir apoio a Micarla

Eupídio Júnior PMDB se reúne hoje para decidir apoio a MIcarla de Sousa.

“Vamos ouvir todos os segmentos do partido”, informa o vereador. A reunião está marcada para às 16h na sede do PMDB que fica no bairro Candelária.Hermano não quis antecipar a sua posição. Ele deixou claro que a decisão sobre o apoio à nova administração será tomada em conjunto “com todos os representantes da Executiva, do PMDB jovem e daqueles que foram candidatos a vereador na última eleição e ficaram na primeira suplência”, ressaltou. “Acataremos o pensamento majoritário do partido”.O vereador disse que logo o apoio ou não à prefeita esteja definido, o partido marcará uma reunião para transmiti-la o resultado.Em entrevista aoda 96FM na semana passada, Hermano declarou que no período pré-eleição chegou muito próximo de um entendimento com a pevista que segundo ele, lhe ofereceu o cargo de vice na chapa. Mas acabou rejeitando a proposta em nome de uma candidatura própria do partido.Hermano ressaltou que a existência de “pontos convergentes” entre o PMDB que hoje é representado na Câmara por ele e o vereador Luis Carlos, e a nova administração podem facilitar este apoio.