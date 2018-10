Garibaldi Alves: Oscarina era uma verdadeira dama

Blog do Robinson Pires Oscarina Torres: morte marca política norte-riograndense.

Participando ativamente da vida política do seu marido, Manoel Torres de Araújo, que administrou Caicó por duas vezes, Oscarina faz parte da história do PMDB na sua cidade.“Oscarina era uma verdadeira dama, uma dona de casa exemplar e uma mulher que sempre esteve ao lado do seu esposo. Era uma pessoa muito querida, que vai fazer falta a todos nós”, lamentou o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB).Oscarina morreu aos 83 anos vítima de uma câncer no pâncreas. Ela deixa o marido, Manoel Torres, de 91 anos, e cinco filhos.