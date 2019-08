PM prende adolescente suspeito de assaltos com uma pistola e dinheiro falso Blitz na entrada de Tibau com o objetivo de reduzir os índices de violência.

Os policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró, realizaram uma blitz na entrada de Tibau com o objetivo de reduzir os índices de violência e logo nas primeiras horas da barreira um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante portando uma pistola calibre 380 com várias munições e oito cédulas falsas de R$ 10,00.



O suspeito foi conduzido imediatamente para a sede da Delegacia da Polícia Federal de Mossoró, onde foi autuado em flagrante pela falsificação de moeda, além do porte ilegal de arma de fogo. O mesmo jovem já havia sido apreendido há cerca de três meses pela Polícia Militar sob acusação de assaltar Toinha Lopes, diretora do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado.



Para os policiais que participaram da operação, a suspeita é que o jovem estava indo para Tibau com uma arma pra praticar novos delitos. "É bem provável que ele esteja por trás desses crimes que vem ocorrendo tanto aqui em Tibau quanto lá em Mossoró", ressalta um dos PMs. A moto usada pelo jovem foi vistoriada, mas não apresentou nenhum tipo de irregularidade.



Segundo o tenente-coronel Elias Cândido de Araújo, comandante da Polícia Militar em Mossoró e região, a blitz realizada hoje faz parte de um trabalho preventivo que está sendo realizado na cidade praia. Ele adianta que o objetivo é continuar com essas barreiras durante os dias de maior movimentação no veraneio e assim, inibir a violência na cidade-praia.



"Estamos vendo a possibilidade junto aos empresários que realizam as festas na cidade para montarmos uma estrutura fixa durante os finais de semana e continuarmos com essa barreira 24h", esclarece o comandante do 2º BPM de Mossoró, ressaltando que teve acesso ao resultado parcial da barreira e que dá para fazer uma avaliação positiva. "Está indo bem", diz..



Fonte: Assessoria de imprensa 2º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró