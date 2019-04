Em todo país, 80 vôos foram cancelados e 118 sofreram atrasos de mais de uma hora O Procon alerta os consumidores para que guardem todos os comprovantes de compra de passagem e anotem os números de protocolos de atendimento da companhia aérea.

Brasília - Na véspera do Natal, dos 862 vôos programados, 80 foram cancelados. O último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), divulgado no início da tarde, ainda atesta que, desse total, 118 apresentaram atrasos superiores a uma hora.



Em Brasília, dos 71 vôos, 21 (29,6%) atrasaram e nove (12,7%) foram cancelados. Em Guarulhos (SP), são 24% de atrasos e 3% de cancelamentos.



O Procon alerta os consumidores para que guardem todos os comprovantes de compra de passagem e anotem os números de protocolos de atendimento da companhia aérea, para possíveis reclamações posteriores. Se necessário, que procurem um Juizado Especial Cível para garantir o cumprimento do contrato, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.