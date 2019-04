Consumidor deve ter cuidado nas trocas pós-natal No dia oficial da troca de presentes, consumidores devem ficar atentos a obrigatoriedade.

Esta sexta-feira (26) é o dia oficial da troca de presentes natalinos. No primeiro dia normal depois do Natal, os consumidores enchem o shopping para a famosa troca de cor, tamanho ou produto.



Mas para isso, os consumidores devem ficar atentos as regras para troca de presentes. O coordenador do Procon Estadual, Alberto Madruga, orienta para os cuidados que o consumidor deve ter na ação, porque não há obrigatoriedade para troca em relação a tamanhos, cores ou modelo. “Não existe regra definida para trocas de produtos. As lojas só estão obrigadas a trocarem os presentes se os produtos que estiverem com defeito ou vício”, diz.



Essa troca deverá ser de 90 dias para produtos duráveis (roupas, eletroeletrônicos e carros) e 30 dias para produtos não-duráveis (alimentos e produtos de limpeza pessoal).



Para melhorar a relação comercial entre lojas e clientes, o mercado estabeleceu diretrizes de mercado como o selo de garantia de troca, com prazo de validade determinada pela loja.



A regra vale para todo o Brasil, mas se adapta para cada lojista. Alberto Madruga acredita que as relações dos lojistas com os clientes são determinantes para a conquista de novas compras. “O bom senso é determinante no momento da troca”, garante.



A dica para os clientes é levar a documentação de identidade, nota fiscal e conversar com o lojista.



O coordenador do Procon Municipal, Venícios Ribeiro, afirma que a variação da validade para troca depende do lojista, mas é comum de 3 à 15 dias, mudando de acordo com o produto (bens duráveis e não-duráveis).



Se houver algum problema em relação a troca de produtos com problemas, o consumidor deve procurar a loja e pedir a troca que não pode ultrapassar os 30 dias, a partir da data de entrada. "Passado esse prazo e não solucionado o problema, o consumidor pode dar entrada no Procon e exigir um novo produto".



O cliente terá três alternativas: trocar por um produto similar, dando a diferença se o produto tiver maior valor; receber um desconto pelo defeito do produto comprado ou receber o dinheiro com correção monetária.



* Matéria atualizada às 17 horas.