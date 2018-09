Professor é acusado de abusar sexualmente de aluna em Pau dos Ferros

Um professor está sendo acusado de ter estuprado uma aluna de 13 anos na cidade de Pau dos Ferros, cidade distante 400 quilômetros de Natal. A polícia já indiciou Francisco Fábio Varela, de 24 anos, e o Ministério Público instaurou um Procedimento Investigatório Criminal para apurar se houve o crime de violência sexual.



O crime teria sido cometido em agosto passado, mas só veio a público nesta quinta-feira (13) depois que a promotora Patrícia Antunes Martins publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a portaria que instaurou o Procedimento Investigatório. Fábio Varela era professor-estagiário na Escola Estadual Professora Edilma de Freitas.



O delegado regional de Pau dos Ferros, Inácio Rodrigues Lima Neto, iniciou as investigações sobre o caso ainda em agosto. No dia 25 daquele mês, ele tomou o Termo de Declaração da estudante. O Nominuto.com teve acesso ao documento.



A estudante, que cursa o 7º ano (antiga 6ª série), disse que o professor, lhe mandava bilhetes amorosos convidando para ir à casa de um amigo e perguntava se ela tinha coragem de ir para um motel com ele. Em seguida, Fábio Varela pegava os bilhetes de volta e rasgava.



A adolescente relatou que um dia, que ela são soube apontar qual, o professor a convidou para ir a casa de um outro aluno, pois os pais dele passam o dia fora, e ela foi com uma amiga. Nesse dia, o professor chegou a dispensar a turma dois horários mais cedo.



O grupo, de acordo com a estudante, entrou na casa e o professor a levou para a sala, deixando os outros dois alunos na área. Pelo Termo, Fábio “tirou a camisa, a encostou na parede e disse que só sairia dali quando transasse com ele”. A aluna disse que “pediu para ele não fazer aquilo, mais o mesmo insistiu e continuou a realizar sexo com sua pessoa, foi quando ela disse que estava doendo e que iria gritar, foi quando ele resolveu parar”. “Que ele realmente introduziu o pênis em sua vagina”. (sic)



A vítima resolveu não contar nada em casa e nem para as amigas, mas o caso ficou conhecido porque “os dias foram se passando e os alunos do colégio passaram a soltar piadas da suposta transa com seu professor Fábio. Que a conversa espalhou-se tanto a ponto de chegar ao conhecimento da direção” que repassou a história para a família.



No dia 26 de agosto, a estudante passou por um exame de conjunção carnal. De acordo com o laudo número 05.058.08-2008, assinado pelos peritos Ivson Carlos Tavares Branco e Djalma Alves da Rocha, houve ruptura do hímen da adolescente poucos dias antes do exame.



De posse do laudo, o delegado Inácio Rodrigues tomou o depoimento do professor no dia 11 de setembro. Ele disse que começou a lecionar na escola este ano que assim que chegou a estudante “passou a dar em cima da sua pessoa, insistindo para que esta saísse com ela”.



Fábio Varela confirmou que foi para casa de um aluno com a suposta vítima e uma amiga dela. O professor chegou a perguntar “para o aluno se ele tinha preservativo, tendo o adolescente informado que sim e entregou um preservativo para sua pessoa e o colocou no bolso”.



Ele também afirmou que o adolescente e a outra ficaram na área, que foi até a sala, onde “passou a se acariciar com ela, tendo a abraçado e beijado, e conforme as carícias cresciam, o interrogado avançou o sinal, ou seja, como tentar tocar em partes íntimas dela, foi quando ela disse que ali não, tendo ela mencionado que depois ligasse para marcarem um outro local”.



Dias depois, perguntado pela diretora da escola sobre os boatos, Fábio Varela negou que tivesse transado com a aluna, mas mesmo assim foi afastado da escola.



O delegado Inácio Rodrigues, por telefone, preferiu não comentar o assunto. “A única coisa que posso confirmar é que indiciei o professor por estupro”, falou, sem querer dar mais detalhes da investigação.



Já a promotora Patrícia Antunes Martins, na portaria que instaura o Procedimento Investigatório, notifica a “vítima e o suposto autor do fato a comparecer a Promotoria de Justiça a fim de participar de audiência ministerial, em datas diferentes”.