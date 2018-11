Projeto que anula contrato da Prefeitura com o BB será votado pela CMN nesta terça-feira (25)

Elpídio Júnior Renato Dantas afirma que prefeito vem tentando derrubar o projeto.

Criticando a postura do Executivo em fechar o contrato com o BB sem uma licitação pública, os vereadores, que já promoveram audiência pública para a discussão do contrato, podem fazer com que a Prefeitura seja obrigada a devolver os R$ 40 milhões que recebeu do Banco para firmar o acordo e o controle da conta única volte a ficar sob o controle da Caixa Econômica.Para a aprovação do projeto, que tem parecer favorável da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, são necessários os votos favoráveis de 11 vereadores, sendo realizada apenas a discussão e votação única.O vereador Renato Dantas, co-autor da proposta, diz que não discutiu com os demais parlamentares sobre a votação, mas sabe que o prefeito Carlos Eduardo vem tentando intervir na apreciação da matéria.“Sei que o prefeito está trabalhando para não votarem o projeto porque não interessa a ele, mas a matéria está na pauta”, disse o vereador.