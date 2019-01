Mulher é presa com 2 quilos de cocaína no Aeroporto Augusto Severo Acusada é de nacionalidade portuguesa e foi detida no sábado (6). Droga estava escondida em um fundo falso na mala carregada por ela.

Uma mulher de nacionalidade portuguesa foi presa, sábado (6), por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional Augusto Severo.



Ela estava transportando 12 tabletes de cocaína, que totalizavam 2 quilos e 100 gramas escondidos no fundo falso de uma mala.



A portuguesa tentava embarcar em um vôo com destino a Lisboa e a droga seria entregue na cidade de Sevilha, na Espanha, onde a acusada receberia mil euros pelo transporte.



A cidadã portuguesa está custodiada na Polícia Federal e encontra-se à disposição da Justiça Federal onde irá responder pelo crime de tráfico internacional de entorpecente, enquadrado no artigo 33 c/c 40, da Lei 11.343/2006.



