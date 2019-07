Maiara Felipe A temperatura máxima prevista é de 31° e mínima de 28º.

Na região litorânea leste do estado, as chuvas deverão ser mais intensas, mas nada fora da normalidade, segundo o meteorologista Ueliton Pinheiro. As chuvas fazem parte da pré-estação chuvosa, que será nos meses de fevereiro e março.A temperatura máxima prevista é de 31° e mínima de 28º.