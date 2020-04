Tudo pronto para o carnaval de Pirangi

Bloco das Virgens é uma das atrações da festa.

Caroline Reis, 20, 1,73m, é bailarina e cursa Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.O rei momo, Silvano Jeferson, também é estudante. Ele tem 1,72m, 83 quilos e faz Artes Cênicas também na UFRN.20h - Abertura do Carnaval, entrega das chaves da cidade pelo Prefeito ao Rei Momo e à Rainha Atração: Orquestras de Frevo e Banda Pegada de Bacana20h30 - Bloco Timbu

4h - Aurora na Rua de Pium12h - As Tainhas de Pirangi13h - Show à beira-mar com Verdadeira Chama

16h - Saúde na Folia18h30 - Art's Folia19h - Orquestra de frevo nas ruas20h - Orquestra de frevo nas ruas20h30 - Burro Elétrico21h - Folia de Rua21h - Trio com banda Pimenta Nativa23h - Apresentações na praça São Sebastião com as bandas Nadoida Elétrico, Naboa e Requebra

13h - Show à beira-mar com Verdadeira Chama16h - Ô Povinho Feio17h - Banda do Cajueiro e Boi Calemba18h - Xibiu com Açúcar19h - Orquestra de frevo nas ruas20h - Unidos do Samba20h30 - Orquestra de frevo nas ruas21h - Trio com a banda Pura Tentação23h - Shows na praça São Sebastião com as bandas Forró da Hora Elétrico e Deixe de Brincadeira

13h - Show à beira-mar com Verdadeira Chama16h -Pium na Folia Amundiçada17h - Concentração do bloco As Virgens de Pirangi na Praça e saída do trio com a Banda Naboa18h - Xibiu com Açúcar19h30 - Orquestra de frevo nas ruas20h - Unidos do Samba de Pium21h - Folia de Rua21h - Trio elétrico com a banda Pegação23h - Shows na Praça São Sebastião com as bandas A Festa e Requebra

13h - Show à beira-mar com Verdadeira Chama18h - Banda do Cajueiro e Boi Calemba18h30 - Xibiu com Açúcar19h00 - Art's Folia19h30 - Orquestra de frevo nas ruas20h - Unidos do Samba20h30 - Orquestra de frevo nas ruas21h - Folia de Rua21h - Trio elétrico com a banda Cavaleiros Elétrico23h - Shows na praça São Sebastião com as bandas Forró Nadoida Elétrico e Forró da Hora Elétrico

16h - Bloco das Vassourinhas - formado pelas equipes que trabalharam durante todo o Carnaval, com orquestra de frevo pelas ruas de PirangiMole não Entra, Donzelos de Parnamirim, Charanga Mamãe eu Quero, e muito mais, Consumidores do Álcool