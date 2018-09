Amores de Netuno: uma delícia que vem das profundezas do mar

Fotos: Vlademir Alexandre Amores de Netuno mostra que segredos do oceano podem surpreender o paladar.







Amores de Netuno

O prato Amores de Netuno, nome dado especialmente por ela, é feito com lulas recheadas com camarão e ricota ao molho de vinho (branco), azeite, ervas, batatas e coração de alcachofra. "Como a lula vive nas profundezas do mar e Netuno é o deus dos mares resolvi colocar esse nome", justifica Nívea Pedrosa. Tudo é minuciosamente preparado.Depois de rechear as lulas, elas são colocadas em uma frigideira para serem fritas no azeite. Na panela, adiciona-se ervas variadas, batatas cozidas e coração de alcachofra. Além disso, a mistura é flambada no conhaque. "Esse prato é perfeito em qualquer horário e ocasião. Porém, servido à noite é ainda melhor", opina.De entrada, a chef de cozinha sugere batatas recheadas com creme de bacalhau. E uma sobremesa vinda, literalmente, do oceano: Pérolas do mar. Damascos recheados de beijinho, chocolate e calda de rosas compõem este manjar dos deuses. Com um cardápio variado de frutos do mar, a proprietária do Cook &Luxo mescla tradição e inovação no preparo de alimentos refinados pela simplicidade."Estamos sempre em busca de proporcionar aos nossos clientes o estado da arte, a possibilidade de experimentação e descoberta para o paladar". O bistrô Cook & Luxo funciona de terça a sábado, das 18h à meia-noite. Aos sábados e domingos abre para almoço, a partir do meio-dia.



Ingredientes

» 2 Lulas médias

» Pimenta do Reino (à gosto)

» Sal (à gosto)

» Vinho (à gosto)

» 2 batatas inglesa

» 2 corações de alcachofra



Ingredientes - Recheio da Lula

» 200g de camarão picadinho

» Pimenta do reino

» Sal

» Limão

» 1 xícara de ricota processada

» 2 colheres de requeijão



Modo de preparo

Depois de rechear as lulas, elas são colocadas em uma frigideira para serem fritas no azeite.

Na panela, adiciona-se ervas variadas, batatas cozidas cortadas ao meio e dois corações de alcachofra. Após esse passo, a mistura é flambada no conhaque.



Modo de preparo do recheio da Lula

Refoga os camarões, adiciona a pimenta do reino, o sal e gotinhas de limão. Depois disso, acrescente uma xícara de queijo ricota processado e duas colheres de requeijão de sua preferência.



Serviço

Bistrô Cook & Luxo

Endereço: Avenida de Ponta Negra, 9045, Ponta Negra

Telefone: (84) 3219-6648

Funcionamento: De terça a sábado, das 18h à meia-noite. Aos sábados e domingos abre para o almoço, a partir do meio-dia.





*Matéria publicada no Jornal Nasemana - 15/11