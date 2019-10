TJ recebe denúncia contra prefeito de Felipe Guerra Segundo denúncia do MP, Braz Costa Neto não prestou contas anuais referentes aos exercícios de 2005 e 2006 dentro do prazo legal.

A Procuradoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte moveu denúncia contra o prefeito de Felipe Guerra, Braz Costa Neto, e a ação penal, para apurar suposto de crime de responsabilidade, foi acolhida pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



A denúncia foi oferecida já que, de acordo com a Procuradoria, o chefe do executivo municipal teria deixado de enviar, no prazo legal, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, as prestações de contas anuais referentes aos exercícios de 2005 e 2006, crime previsto no artigo 1º, VI, do Decreto-Lei nº 201/67.



Segundo o dispositivo, os prefeitos estão obrigados a realizar três prestações de contas diferentes anualmente à Câmara Municipal, diretamente ao TCE e ao Tribunal de Contas da União, relativo aos recursos recebidos pelo Município.



De acordo com as informações prestadas pelo TCE, a Prefeitura apresentou as contas anuais de 2005, em 12 de junho de 2006 (com 43 dias de atraso) e o exercício de 2006, em 31 de agosto de 2007 (123 dias de atraso).



Por sua vez, o prefeito argumentou que o MP ultrapassou o prazo quinzenal para a interposição de denúncia e acrescenta que o atraso na prestação de contas não constitui ilícito penal, já que “não houve dolo de lesar o erário público”, atribuindo a demora na apresentação à “confiança demasiada em sua assessoria”.



No entanto, o relator da ação no TJRN, desembargador Cristóvam Praxedes, destacou que se constatou a demora na prestação de contas junto ao TCE, cujo atraso oscilou de 43 a 123 dias, em relação a data limite de 30 de abril de cada ano, prevista no artigo 57, da LCE nº 121/94.



“Ressalto que o recebimento da peça acusatória não configura juízo de certeza, mas de mera admissibilidade, não importando no reconhecimento da verdade real nem em condenação do acusado”, define o desembargador.



Suspensão



Como o caso comporta a pena mínima de três meses de reclusão, foi proposta pelo Ministério Público, a suspensão condicional do processo, com base em exigências impostas e aceitas pelo chefe do executivo.



Entre as condições, o prefeito de Felipe Guerra ficou impedido de freqüentar ambientes “não condizentes com a conduta social”; não se ausentar por mais de 30 dias da jurisdição do Estado, sem a prévia autorização do Juiz do Fórum de Apodi, além de apresentar-se mensalmente ao magistrado, a fim de informar e justificar as atividades.