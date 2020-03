Polícia Militar estoura boca de fumo no Bom Pastor Após ser informada de um assalto a polícia localizou o acusado em uma casa na favela do Fio, que levou os policiais a boca de fumo na favela da Guanabara.

A polícia militar estourou nesta terça-feira (17) uma boca de fumo na favela da Guanabara, no bairro do Bom Pastor, zona Oeste de Natal. Foram apreendidos um casal de adolescentes de 17 e 15 anos, 104 pedras de crack, cem reais em espécie, e um celular roubado.



A PM recebeu um chamado às 7h40, desta terça-feira (17), de uma senhora que teve o celular roubado próximo a favela do Fio por um rapaz de 17 anos, que segundo informações da polícia era fugitivo da Delegacia Especial de Atendimento ao Adolescente (DEA).



Após ser informada do assalto, a polícia realizou uma diligência e localizou o acusado em uma casa na favela do Fio, que é vizinha a favela da Guanabara . Ao chegar à residência a polícia acabou encontrando uma boca-de-fumo.



Os dois adolescentes foram encaminhados a DEA e o celular roubado devolvido a vítima.