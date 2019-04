Funcarte será conduzida pelo artista plástico César Revoredo

Vlademir Alexandre Revoredo colaborou com a elaboração do Plano de Governo de Micarla.

A Fundação Capitania das Artes, hoje ocupada por Dácio Galvão será conduzida pelo artista plástico César Revoredo, a partir do dia 1º de janeiro de 2009.



César é graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e já tem trinta anos dedicados as artes plásticas. Ele colaborou com a elaboração do Plano de Governo da então candidata, MIcarla de Sousa.