Baraúnas disputa último amistoso visando Estadual O jogo será realizado contra o Santa Cruz do Inharé no Estádio Nogueirão.

Depois da derrota por 2 a 1 para o Campinense no último sábado (10), o Baraúnas entra em campo novamente para a disputa de mais um amistoso. A diretoria do clube confirmou o jogo contra o Santa Cruz do Inharé na quarta-feira (14), as 20h30, no Estádio Nogueirão, em Mossoró.



Para a partida, o clube conta com algumas novidades. Uma delas é a dispensa do lateral-direito Jorginho, afastado do plantel por deficiências técnicas. Outra notícia vem do jogador Agnaldo. O lateral-esquerdo anunciou a aposentadoria dos gramados na segunda-feira (12), mas continua no clube, agora como auxiliar técnico do treinador Samuel Cândido.



O jogo contra o Santa Cruz é a quarta partida do Leão visando a preparação para o Campeonato Estadual de 2009. Anteriormente, o clube venceu a Seleção de Baraúnas por 2 a 1, a Seleção de Felipe Guerra por 2 a 0 e perdeu para o Campinense, em Campina Grande, por 2 a 1.



De acordo com a diretoria do clube, a escalação deve contar com o goleiro Isaias, zagueiros Índio e Heraldo, volantes Velber e Eduardo, os meias Jocicley e Eli Tadei, e os atacantes Maurício Pantera e Roberto. O clube não confirmou que entra nas lateriais direita e esquerda.