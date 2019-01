Seminário de Novos Gestores continua na sexta-feira (5)

Júlio Pinheiro Mais de 100 prefeitos participam do seminário de Novos Gestores.

De acordo com o presidente da Femurn, prefeito de Bento Fernandes Robenílson Ferreira, o objetivo principal do seminário é contribuir, principalmente, com os gestores que estão ocupando cargos públicos pela primeira vez. “É uma mini capacitação para que os que serão prefeitos pela primeira vez possam ter uma noção do que vão encontrar”, explicou.Durante o evento, membros da CNM vêm ministrando palestras sobre temas que vão desde o aspecto os princípios jurídicos, até a Previdência Social. Além das explanações, que serão 14 palestras, os novos gestores – entre eles prefeitos, vice-prefeitos e auxiliares –, receberão 14 livros sobre os primeiros passos dos ocupantes de cargos públicos.“É um evento de grande importância para todo o estado, que fortalece o municipalismo e capacita os novos agentes públicos”, explicou Robenílson.Na sexta-feira (5), o evento terá início às 8h30 e segue com programação até as 14h.