Moura vai falar em coletiva sobre dinheiro do Sindicato

O atual presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto Leite, sacudiu a imprensa potiguar com a denúncia do sumiço de R$ 167.677,00, e com a divulgação de formalização de uma notícia-crime na Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações contra o ex-presidente Moura. O caso provocou comoção na cidade.



Em todos os lugares, por e-mails e telefonemas, jogadores, ex-jogadores, amigos, desportistas e até dirigentes enviaram comunicados de solidariedade ao ex-craque americano, acreditando que tudo não passa de um "mal entendido."



Vários ex-companheiros de clube, que preferem não declinar o nome, também afirmaram ser testemunhas da correção de Moura e que são sabedores que os valores do direito de imagem foram todos repassados aos seus respectivos adquirentes.



É certo que, por intermédio da esposa Alessandra, ele que também não quer mais divulgação sobre o caso. Ela leu a matéria publicada pelo portal Nominuto.com e se indignou com as colocações do advogado Felipe Augusto. "Só tenho certeza de uma coisa: um amigo de verdade não faria o que ele fez, mas quando voltar de Maceió Moura já decidiu que vai convocar uma entrevista coletiva, apresentar todos os documentos e tomar as medidas cabíveis pela reparação de sua imagem", disse, sem querer se alongar.



O caso repercutiu tanto que até atletas que estão atuando fora de Natal têm ligado para confirmar o recebimento do direito de imagem, todos eles atestando a idoneidade de Carlos Moura Dourado.