Governadora divulga calendário de pagamento dos servidores do estado O anúncio será feito em entrevista coletiva nesta terça-feira (27).

O calendário de pagamento dos servidores do estado do Rio Grande do Norte será conhecido nesta manhã de terça-feira (27). A governadora Wilma de Faria concederá uma entrevista coletiva na Secretaria de Planejamento às 11h.



A partir deste calendário, os cerca de 100 mil funcionários da administração estadual poderão programar seu orçamento até dezembro de 2009.