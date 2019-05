Uern realiza concurso para contratação de profissionais que atuarão no Projovem

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) realizará concurso para a contratação de 192 profissionais que atuarão no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem.O edital do concurso já foi lançado pelo Governo do Estado. As inscrições começam nesta segunda-feira (5) e seguem até o dia 9, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, no campus da Uern, na avenida Ayrton Senna.A taxa de inscrição para preparadores de lanche é de R$ 15, e para os demais cargos é de R$ 30.Serão ofertadas vagas para cargos de professores de Português, Inglês, Matemática, Biologia, Química, Física, História, Geografia e Ciências Sociais.Além desses, também serão selecionados educadores para as áreas de Qualificação Profissional e Educação Cidadã.Os interessados em concorrer às vagas de Educador de Participação Cidadã precisam ter formação em Serviço Social. Já o Educador em Qualificação Profissional pode atuar nas áreas de Educação, que requer diploma em Pedagogia Telemática.Para os que pretendem atuar como Educador e profissional em Preparação de Lanche devem ter disponibilidade de 30 horas semanais. Já os Coordenadores, Diretores de Pólo e os Técnicos Administrativos devem dispor de 40 horas por semana.As remunerações variam entre R$ 3.500, para Coordenadores Pedagógicos, até R$ 415, para os profissionais em Preparação de Lanches.“A contratação está relacionada ao número de jovens participantes do programa, cuja meta inicial é de 5 mil. A princípio a contratação será de três meses, podendo ser prorrogável em até 18 meses para professores e até dois anos para os que são do setor de coordenação”, diz a pró-reitora de Extensão da Uern, Ana Maria Morais.Segundo ela, para a Uern é uma oportunidade significativa realizar o concurso. “O Projovem é um projeto de política diferenciada. Todas as ações são integradas. É extremamente relevante a Uern poder contribuir para o um projeto como esse”, declara.

Projovem

O programa é coordenado pela Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas). Ele é destinado a jovens de 18 a 29 anos que estejam afastados da sala de aula. Mas, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental.A meta é que sejam beneficiados 5 mil jovens, distribuídos em oito municípios, como Arez, São Paulo do Potengi, Baía Formosa, Parnamirim, São Gonçalo, Ceará Mirim, Extremoz e Macaíba.